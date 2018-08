La «Traviata» de Benjamin Lazar i el retorn de1927, a Temporada Alta

A poc menys de dos mesos d'aixecar el teló de la seva XXVII edició, el festival Temporada Alta de Girona va avançar ahir alguns dels noms destacats que formaran part de la programació enguany, que es donarà a conèixer al complet el dilluns 3 de setembre vinent. De les novetats confirmades ahir per l'organització del festival, destaca una Traviata del Théâtre des Bouffes du Nord -espai de referència de Peter Brook-, dirigida per Benjamin Lazar i a mig camí entre teatre i òpera. Lazar ha reconstruït l'òpera original per crear un retrat íntim i sense filtres romàntics d'un personatge escandalós i, en certa manera, avançat.

Així mateix, i també en el marc de la programació internacional, la companyia anglesa 1927, de gira per Espanya, tornarà a passar pel festival, un any després de presentar-hi Golem, amb The Animals and Children took to the Streets. Estètica expressionista i de cinema mut alemany de principis del segle xx per a un conte negre sobre un barri marginal i els seus veïns plens d'ira. Humor corrosiu i subversiu sobre una revolta de nens pirates que prenen parcs i segresten gats. Un muntatge molt especial, en anglès i apte per a espectadors de més d'11 anys.

Entre els espectacles avançats, també destaquen els de producció iberoamericana, cada any amb més pes dins la programació del festival de tardor. D'aquesta manera, Claudio Tolcachir remunta la seva obra més internacional, L'omisió de la familia Coleman, ara en català i amb actors d'aquí; Lautaro Perotti dirigeix a l'actriu Carmen Machi a Cronología de las Bestias; i l'autor uruguaià Sergio Blanco portarà l'estrena a Catalunya del seu text El bramido de Düsseldorf. Aquests nous títols se sumen als ja anunciats el més de juny amb la presentació de les produccions del festival. Fins a divuit espectacles configuren ara per ara el vessant d'impulsió de projectes, amb una clara aposta per la internacionalització, a través d'operacions de col·laboració amb agents europeus o del nou programa europeu Pyrenart, del qual Temporada Alta és membre actiu.

Dels títols anteriorment anunciats, destaquen La neta del senyor Linh, producció en la qual el director flamenc Guy Cassiers dirigirà Lluís Homar , la unió de la coreògrafa catalana Lali Ayguadé amb el francès Ghilhem Chatir a Here o la visita de la inèdita Cia. Rimini Protocol de Berlín amb Uncanny Valley, una coproducció del festival gironí amb equipaments i certàmens que tenen lloc a Alemanya, Holanda i Rússia. El festival, que se celebrarà enguany del 5 d'octubre al 10 de desembre, ha venut prop de 5.000 entrades dels 17 espectacles i concerts anunciats fins ara. Autoria catalana, nous dramaturgs, creació contemporània i nous llenguatges es donaran la mà durant 10 setmanes a 8 poblacions de la província i en 20 escenaris.



Hamlet i la llibertat d'expressió

El festival gironí vol posar èmfasi en aquesta edició en el dret a la llibertat d'expressió. És per això que la direcció ha decidit encarregar a una de les principals veus de l'escena contemporània gironina una proposta sobre la llibertat d'expressió. Carla Rovira -creadora de la reeixida Màtria- pren com a punt de partida l'essència del dubte de Hamlet per obrir un debat sobre els límits de la llibertat en les decisions amb un espectacle titulat Calla, Hamlet, Calla. Rovira comptarà en aquesta producció pròpia del festival amb la col·laboració d'un potent equip de creadors format per Laura Blanch Bigas, Ramon Bonvehí Rosich, Pau Masaló Llorà. Buscant el paral·lelisme amb l'actualitat, aquest muntatge -encara en ple procés de creació- s'acostarà al conflicte de Hamlet a través de la lectura legal, de l'ètica, la del context polític, etc per plantejar-se què significa calla o no callar. L'espectacle s'estrenarà a El Canal de Salt i se suma a la llista de produccions i coproduccions que el festival ja va presentar el passat mes de juny.