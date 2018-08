Realisme figuratiu amb cara i ulls

Marc Torrent torna a casa. Dos anys després de realitzar la seva primera exposició a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, el jove pintor inaugura aquest dimecres 15 d'agost, a 2/4 de 8 de la tarda, una nova mostra amb alguns dels seus últims treballs. L'exposició es podrà veure fins al dia 29 en aquest mateix espai. En aquesta ocasió, Torrent exhibirà un conjunt de quinze peces en les quals tracta temes com la bellesa i la vellesa, la identitat o el monòleg visual que expressen les mirades, conjugant hiperrealisme i art figuratiu. Una exposició que es divideix en dos àmbits, un de centrat en la representació de diversos personatges i un altre de protagonitzat per la bellesa.

L'artista empordanès, nascut a l'Escala el setembre de 1992, reconeix que aquests dos anys li han servit per madurar notablement com a pintor. «Penso que les obres que ara porto són més madures. Hi ha diferències en la pinzellada. Es nota més el moviment» afirma Torrent, que va ser finalista de la XXI Biennal d'Art Contemporani Català. «També considero que les temàtiques són diferents. Segueixo parlant de la identitat i de com ens mostrem davant la societat, de pors i vergonyes, i de com escapar. Però ara poso més èmfasi en la bellesa, m'hi fico més de cap» afegeix el jove creador. Unes temàtiques amb les quals busca dotar d'ànima la seva obra, amb contingut i crítica, per tal de fugir sempre d'un «realisme sense sentit».

En relació amb les influències, Torrent segueix destacant entre els seus mestres Antonio López i Jaime Valero, dos artistes que ell mateix reconeix que van ser els qui el van empènyer a investigar el color, treballar la mirada i marcar-se com un dels objectius de la seva obra la recerca de la reflexió en l'espectador per generar certes inquietuds i no deixar ningú indiferent. «Crec que l'art és esforç i paciència. En aquests dos anys he anat voltant per diversos indrets, tot recollint influències que m'han ajudat a potenciar les meves perspectives», explica Torrent.

Però si hi ha un element que en aquest temps que ha passat ha marcat a l'artista -més enllà dels tallers, les exhibicions i les classes magistrals- ha estat l'arribada de l'amor. «Si ara m'he centrat més que abans en la bellesa interior ha estat gràcies a la meva parella, que ha estat i és una guia indispensable per a mi, com a persona i com a artista», assegura.



Una oportunitat a la Xina

Graduat, en nivell superior, a l'Escola d'Art d'Olot i en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, Marc Torrent segueix despuntant com un artista amb gran projecció. A més de no abandonar en cap moment la seva formació i de treballar activament com a formador -aquest estiu imparteix un curs de pintura per a joves i també prepara nous projectes al seu municipi natal- l'artista ha exposat en els últims temps en ciutats com Barcelona, Màlaga o Saragossa, i fins i tot a Hong Kong (Xina).

Una experiència «molt positiva», diu, en un país on «es mou una gran quantitat d'art i és una sortida molt interessant per donar-se a conèixer». Una oportunitat que ja li ha obert portes al món: Torrent ja exporta el seu treball més enllà de les nostres fronteres i aviat presentarà una exposició a la ciutat francesa de Tolosa.