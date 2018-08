La trikitixa de Kepa Junkera es fusiona a Palamós amb el so de la Cobla Sant Jordi

El trikilari Kepa Junquera i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona van fusionar divendres a la nit dos dels sons més clàssics i tradicionals de la música basca i catalana en el marc del festival Amb so de cobla, que se celebra fins avui a Palamós. El duet format per l'artista de Bilbao i la formació catalana va actuar a l'escenari principal al Convent dels Agustins, que es va omplir per veure una original proposta que Junkera considera com una forma de fer «turisme musical».

Junkera va explicar que per a ell ha estat una experiència enriquidora barrejar dos estils de música clàssics en la presentació de Kirineoc. En total, prop de dues hores de concert en les quals el públic va acabar ovacionant l'artista basc i la formació de cobla que l'acompanyava.

Kepa Junkera ha estat un dels plats forts d'aquest any del festival, que va arrencar dimecres amb el tradicional concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La cita es clourà avui diumenge amb una exhibició de colles sardanistes al passeig del Mar.