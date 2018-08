Unes 5.000 persones assisteixen al festival «Amb So de Cobla» de Palamós

Prop de 5.000 persones han passat durant els últims quatre dies per algun dels espectacles de la segona edició del Festival Amb So de Cobla, que s'ha celebrat a Palamós. El punt final el va posar una exhibició de colles sardanistes ahir a la tarda al passeig Marítim de la localitat. L'acte central, però, es va viure divendres passat amb l'actuació del trikilari basc Kepa Junkera, acompanyat de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Junts van oferir un concert que va omplir les 400 cadires del Convent dels Agustins i va deixar molta gent dreta, en el que va ser un espectacle inèdit. Des de l'organització assenyalen que estan «molt satisfets» per haver aconseguit «consolidar-se» entre els diferents festivals que hi ha a la Costa Brava.

El director artístic d'Amb So de Cobla, Adrià Bauzó, destaca «la bona resposta del públic» en tots els espectacles, en especial, en el de Kepa Junkera de divendres. En aquest sentit, Bauzó assenyala que aquest any la programació s'ha fet «en clau de país» i pensant a «donar a conèixer la realitat viva i potent de la cobla que s'expressa en formats i itineraris molt diversos». El director artístic del festival també ha destacat la bona rebuda que va tenir el concert d'homenatge a Ricard Viladaseu, en un any «especial», i és que aquesta edició ha servit per celebrar els cent anys del seu naixement. Aquest concert també va servir per donar el tret de sortida a l'Amb So de Cobla 2018.

A banda dels concerts a Palamós, el festival també ha programat l'actuació de la Cobla Catalana dels Sons Essencials a Banyoles, Figueres i Lloret de Mar de cara al proper mes de setembre, sempre amb l'espectacle «Si són flors, floriran».

També s'ha previst la sessió de classes magistrals d'instruments de cobla a l'Aula d'aprenentatge de Palamós ja entrat el nou curs, el 20 d'octubre, amb professors reconeguts com Xavier Torrent amb el flabiol, Ivan Alcazo en tible, Jordi Molina a la tenora, Toni Gallart en trompeta, Pep Moliner al trombó i al fiscorn i Joan Droguet com a contrabaixista.