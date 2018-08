L'escultor Manel Álvarez inaugura una mostra sobre africanisme i religió a Platja d'Aro

El Parc dels Estanys de Platja d'Aro va inaugurar dissabte una mostra de quinze escultures de Manel Álvarez . Es tracta d'una exposició de gran format on queda reflectida la seva trajectòria de més de 25 anys i que porta per títol Walking Trough. Entre les peces que es troben a la mostra, i que els visitants podran gaudir fins al gener de l'any vinent, s'hi poden veure peces fetes amb materials com l'alumini, el marbre, el granit, el ferro, pedra calcària o el bronze.

La inauguració va comptar amb la presència de l'artista, que va presentar cada obra a través d'un recorregut pel parc, i va mostrar-se complagut d'exposar en aquest espai, que va qualificar de «fantàstic», i va apuntar que «és un espai que et permet acostar l'art a persones que, potser, no van mai a museus o sales d'exposicions».

Sobre les obres, l'escultor va explicar que «algunes de les peces pertanyen a la col·lecció de ferro i altres a la sèrie Antic Testament i Àfrica», en les quals continua treballant. En concret, les escultures que formen part de le la sèrie Àfrica són el resultat de la visió contemporània de l'artista del primitivisme africà mitjançant l'abstracció i l'allunyament de la imatge naturalista.

Pel que fa a la sèrie Antic Testament, les peces procedeixen de la col·lecció d'escultures que es va presentar al Bible Lands Museum de Jerusalem l'any 2011, on reinterpreta, des del vessant escultòric, textos bíblics.

La inauguració també va comptar amb la presència de l'alcalde, Joan Giraut, que va destacar «l'honor» que suposa per a Castell-Plataja d'Aro comptar amb una exhibició de Manel Álvarez, «a qui avala un gran prestigi internacional», segons va destacar.

La mostra d'Álvarez dona continuïtat al projecte, iniciat el 2014, d'eixamplar els espais expositius del municipi més enllà del nucli de Castell d'Aro i acostar-los a un públic més ampli, arribant fins a aquest parc urbà de 150.000 metres quadrats. Per aquest 2018, el municipi ha programat un total de 15 exposicions per tal de fomentar la cultura com un atractiu turístic.

Àlvarez, nascut a Sant Feliu de Codines el 1945, ha exposat les seves obres arreu del món, amb peces que són presents en espais de Catalunya, Espanya i a països com França, Itàlia, Alemanya, Brasil 0 els Estats Units.