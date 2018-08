El Ministeri de Cultura ultima un informe per lluitar contra la revenda massiva d'entrades de concerts

El Ministeri de Cultura ultima un informe amb propostes i recomanacions per lluitar contra la revenda massiva d'entrades d'espectacles culturals. La Comissió d'Estudis dedicada a aquest problema aprovarà el proper mes de setembre l'esborrany de l'informe, que es presentarà a la Conferència Sectorial de Cultura que es celebrarà en l'últim trimestre de 2018.Segons fonts del Ministeri, l'esborrany recull els resultats d'una consulta realitzada entre octubre i desembre de 2017, amb «possibles solucions, tant normatives com d'un altre caràcter» que es proposaran en el pròxim Ple de la Conferència Sectorial.

L'origen d'aquesta Comissió està en la mateixa Conferència Sectorial de Cultura, que en la reunió del 10 de juliol de 2017 va acordar un pla de treball per lluitar contra la revenda massiva d'entrades a través d'internet. En execució d'aquest pla, al setembre de 2017 es va constituir aquesta Comissió d'Estudis sobre les possibilitats d'intervenció en matèria de revenda d'entrades per a espectacles culturals, recorden des del Ministeri de Cultura i Esport. La Comissió, presidida per la secretaria general tècnica de l'extint Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, està integrada, a més de per representants d'aquest Ministeri, per representants dels llavors existents Ministeris de Justícia; Economia, Indústria i Competitivitat; Energia, Turisme i Agenda Digital; i Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; així com per representants de les conselleries autonòmiques competents.



Ticketmaster tanca Seatwave

El portal Ticketmaster va anunciar ahir el tancament de Seatwave, la seva porta al mercat secundari d'entrades, a causa de les queixes dels usuaris, que denunciaven un tractament especulatiu del preu de les mateixes. «Hem escoltat les vostres peticions: les webs de mercat secundari no us convencen», va afirmar l'empresa a través d'un comunicat. «Sabem que esteu cansats de veure com altres persones compren entrades només per vendre-les i obtenir un benefici econòmic», va afegir.

La companyia estava rebent queixes de nombrosos usuaris que, en qüestió de segons, veien esgotades les entrades pels grans concerts. Posteriorment, les entrades apareixien a la venda en webs com Seatwave, propietat de Ticketmaster, a preus que arribaven a triplicar la tarifa oficial.