Pepa Poch instal·la el seu estudi al Monestir de Sant Feliu de Guíxols

La sala d'exposicions del Monestir de Sant Feliu de Guíxols ha recreat l'estudi de pintura de l'artista Pepa Poch a partir de l'exposició L'atelier. L'objectiu és, segons expliquen les comissàries de la mostra, Pilar Giró i Montse Barniol, crear «una exposició viva». Per això la sala està pintada tota de blanc, transformant-la en una tela gegant que la mateixa Pepa Poch va «desenvolupant» a poc a poc. Pepa Poch és una artista barcelonina que ha exposat en sales com el Leila Heller Gallery de Nova York, a l'Ayala Museum de Filipines, l'Institut Cervantes de Chicago o a la onzena biennal de L'Havana.

Tal com afirma l'artista, alguns vespres s'acosta fins a l'exposició i «observa» com la gent veu la seva obra. Posteriorment, quan tanquen les portes es queda amb la companyia del seu marit i es posa «a pintar els llenços». I com a llenç també s'hi inclouen les cortines de les finestres, que ja compten amb pinzellades daurades i platejades, o bé el terra i les cadires que envolten una taula majestuosa dins la mateixa sala.

Aquesta idea vol «trencar amb l'estaticitat que la gent té del concepte museu», tal com explica Pilar Giró, i des del primer moment ja es busca introduir a l'espectador dins d'una obra d'art. De fet, a la porta de la sala hi ha un marc que el visitant ha de creuar per «entrar» dins del quadre. A més, el fet que l'artista vagi modificant la sala pintant el terra, les cortines, cadires i qualsevol altre objecte que hi hagi fa que «la gent, cada vegada que ve, trobi coses noves».

La comissària detalla que «per a la gent és una sorpresa entrar» a l'exposició de L'atelier-Pepa Poch perquè els dona l'oportunitat de gaudir d'una obra d'art en tres dimensions. En una de les parets de la sala es poden veure part de les obres més importants de l'artista, en un estil de «museu del segle XIX». Les pintures exposades no estan ordenades per cap cronologia concreta, sinó que tan sols s'han escollit quadres que expliquen la trajectòria de l'artista amb obres com «la Gran Dama» o un homenatge al pare de Pepa Poch.

Però també hi ha porcellana i ceràmica que ha elaborat la mateixa artista. Tota una vaixella que deixa els seus usos habituals per convertir-se en una estructura artística. Montse Barniol ha detallat que amb aquesta mostra queda palès que «qualsevol objecte quotidià pot transformar-se en art».

Dins de l'exposició també hi ha exposats els pinzells que fa servir Pepa Poch per pintar i alguns dels objectes amb què s'ha inspirat per crear algun dels quadres exposats. Giró afirma que «res és atrezzo» i que cada objecte té un significat. De fet, tant la música que sona com el perfum que van dispersant dins de L'atelier-Pepa Poch estan especialment pensats per recrear encara més el seu taller.



Ànima i essència

La idea de recrear l'estudi de pintura de Pepa Poch en una sala d'exposicions surt de la necessitat d'explicar «l'ànima i l'essència de l'artista» en «un taller viatger», atès que l'artista és capaç d'instal·lar el seu espai creatiu en qualsevol lloc a on viatja. Hi ha dos espais concrets, situats a les cantonades, que transporten el visitant en els espais més íntims.

En una banda, s'hi pot trobar una banyera creada per la mateixa artista i que forma part de casa seva. A l'altra cantonada, el vestidor, on ella pinta i recolza totes les seves obres. Entremig s'hi pot trobar el menjador, que convida a fer volar la imaginació. I en un altre dels extrems de la mostra se situen dues cadires majestuoses i ja transformades per Pepa Poch, just al davant de «la Gran Dama» del 2016, una de les seves obres més destacades.

L'espai evoca un palau, una sala majestuosa més pròpia d'un conte que d'un museu d'art. Però és una sala que quan un arriba al matí es pregunta si durant la nit «han passat les muses, després d'una festa» per transformar l'exposició, afegint noves obres d'art, tal com expliquen les comissàries de la mostra.

L'exposició es podrà visitar fins al pròxim 14 d'octubre dins de l'Espai Carmen Thyssen. A més, durant l'agost cada divendres es du a terme una visita guiada nocturna amb un maridatge de vins escollits especialment en relació a les obres exposades i finalment els assistents podran tastar una xocolatins amb la forma d'una de les obres d'art de Poch.