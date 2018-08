La Schubertíada inaugura una nova edició per seguir creant afició al lied

La soprano Katharina Konradi i el pianista Wolfram Rieger donaran, avui a partir de les 9 de la nit a la Canònica de Santa Maria, el tret de sortida a la 26a edició de la Schubertíada de Vilabertran, una cita indispensable per a tots els amants de la música clàssica, que enguany torna a oferir una programació d'alt nivell, amb l'obra del compositor austríac com a principal protagonista.

El festival que any rere any se celebra en aquest municipi empordanès -encara que aquesta edició ha creuat fronteres per oferir concerts al País Basc, Figueres o a França- «ha contribuït al nostre país a crear aficionats al lied», segons assegura l'organitzador de l'esdeveniment, Jordi Roch. Lied és un terme alemany que fa referència a la cançó lírica breu escrita per a veu solista i acompanyament de piano en general i suposa un gènere a vegades desconegut pel gran públic. L'organitzador d'aquesta cita musical subratlla que, després de 25 anys, «el públic ha augmentat moltíssim», i que l'existència de la Schubertíada no només ha contribuït a crear aficionats al lied, sinó que també ha atret a locals i estrangers a Vilabertran. Tot i això, Roch remarca que aquest és un festival «minoritari», i en cap cas «elitista». Roch es mostra satisfet per l'impacte del festival en el panorama musical: «fa 25 anys no era fàcil en les programacions del nostre país poder accedir al repertori del lied alemany i de la cançó poètica en general». El nom del festival respon a les reunions que el compositor austríac Franz Schubert tenia amb els seus pròxims, anomenades «schubertíades», en les que donava a conèixer les seves noves obres, explica l'organitzador. El festival combina la interpretació d'obres de Schubert amb altres de diferents compositors, ja que, segons Roch, «donem a conèixer obres del repertori vocal i de la música de cambra d'autors afins a aquest món que donen els seus primers passos en el Romanticisme». Com a novetat aquest any, l'organització ha creat una acadèmia de la Schubertíada en la que presenten a «dos cantants molt joves que han fet cursos amb el mestre Wolfram Rieger», subratlla Roch.

D'aquesta manera, el festival imprimeix un dels seus segells característics: la unió d'artistes emergents amb altres consolidats, un contingent ampli que Roch vol fidelitzar «perquè facin al costat de nosaltres una bona part de la seva producció artística». Roch rescata una cita del gran pianista Alfred Brendel per fer-li un apunt sobre la joventut: «deia Brendel que un pianista no assoleix la seva maduresa fins als 40 anys, i, en canvi, els cantants vocals des de molt joves tenen la capacitat i la frescor per poder expressar-se amb gran autoritat», si bé «el grau de maduresa no és només desitjable, sinó necessari». El centre neuràlgic de la Schubertíada serà, com sempre, la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb 16 concerts que tindran lloc entre avui i el 2 de setembre. Entre els cantats que passaran per Vilabertran en aquesta edició del festival, hi destaquen noms consagrats i altres de més joves com Josep Ramon Olivé, Mercedes Gancedo, Katharina Konradi, Sarah Connolly, Matthias Goerne, Bernarda Fink, Lise Davidsen, Natalia Labourdette, Mojca Erdmann, Anna Lucia Richter, Andrè Schuen, i Christoph Prégardien. Un cop més, el festival reivindica la participació de la majoria dels grans pianistes especialistes en l'acompanyament de la veu, que són: Wolfram Rieger, Malcolm Martineau, Alexander Schmalcz, Roger Vignoles, James Baillieu, Gerold Huber, Daniel Heide i Julius Drake.