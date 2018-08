Trenta artistes internacionals ofereixen les seves visions sobre el desig a Platja d'Aro

Una mostra col·lectiva de trenta artistes internacionals ofereix fins al pròxim 2 de setembre a Castell-Platja d'Aro un variat catàleg de visions sobre el desig. Fotografies, peces escultòriques i pintures d'una col·lecció privada, al costat dels mobles cedits per la galeria Palau de Casavells, conformen aquest repàs de l'erotisme i les vies que el creuen. La relació d'artistes d'aquesta exposició inclou noms com els dels francesos Pierre Commoy i Gilles Blanchard, que, amb la instantània Le fruit défendu, protagonitzen el cartell de la mostra. La seva composició, un nu femení entre flors i fruites amb tons de colorit pop, és exemple d'una d'aquestes visions del desig que es donen cita a la Masia Bas de Castell-Platja d'Aro.

Altres noms destacats d'aquesta col·lectiva són els de Valérie Belin, Carla van de Puttelaar, Antonio Berni, George Segal, Isabel Muñoz, Sabine Pigalle o Mònica Machado. La francesa Belin compta amb nombrosos premis a la seva obra fotogràfica, igual que la seva homòloga holandesa Van de Puttelaar, dues de les artistes més destacades de Desig.

Les peces es reparteixen a cinc sales que donen cabuda també a talents espanyols com Isabel Muñoz, un altre dels noms que sobresurten en aquesta col·lectiva.

La mostra es pot visitar de dimarts a divendres de 6 de la tarda a 9 de la nit i els caps de setmana en aquesta mateixa franja del dia i també en sessió matinal, de les 11 del matí a la 1 del migdia.

La Masia Bas, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, es va estrenar l'estiu de 2016. L'edifici formava part del conjunt d'habitatges que es van anar estenent per la Vall d'Aro, des de l'interior vers el mar, a partir del segle XVI. Avui, conjuntament amb la biblioteca, l'Escola de Música, l'Escola d'Art i els estudis de l'emissora municipal configuren el nou punt neuràlgic de la cultural de Platja d'Aro. La mostra actual forma part del cicle anual de 15 exposicions programades per l'Ajuntament del municipi per aquest 2018. D'aquestes, 13 estan vinculades amb les arts plàstiques i dues amb la cultura popular.