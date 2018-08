L'ODI incorruptible DE V.S. Naipaul

L'immigrant V.S. Naipaul es despatxava contra un vaixell «amb tal quantitat d'immigrants, que estic content de viatjar en primera». Se sentia superior, ni tan sols prenia la precaució de preguntar si l'admiraven. Va ser un rondinaire, diverses llegües més enllà del Canetti que impersonava la veu de la seva serventa per anunciar que el senyor no era a casa. O que resumia «Aquest llibre em va fer fàstic», sobre l'obra Holocè de l'escriptor Max Frisch.

En els temps en què la promoció d'un llibre és l'exercici més gran de degradació imaginable, costa imaginar que autors insubornables com Naipaul tinguessin un sol lector. Vaig ser un d'ells, atrapat per la seva prosa cristal·lina. L'Acadèmia sueca va justificar el Nobel de 2001 en l'«escrutini incorruptible» dut a terme per l'escriptor britànic d'origen caribeny.

Tot i que la denominació no encaixaria en l'argot acadèmic, seria més exacte atribuir a Naipaul un «odi incorruptible». El seu mal humor sempitern, de versió comprimida de Walter Matthau, quedava neutralitzat per previsible. Ara bé, es necessita sang freda per denunciar l'«efecte calamitós» de l'Islam, per sobre del colonialisme en el seu atapeït panteó d'epidèmies globals. Fins i tot Salman Rushdie intentava frenar el mestre.

No s'ha de confondre l'odi amb la denúncia, una altra distinció magistral que el món deu a Naipaul. Les seves fòbies no s'aturen en els grans conceptes, sinó que descendeixen a les causes més insignificants. L'exposició de la seva doctrina consta en el llibre que li va dedicar Paul Theroux, el seu millor enemic, a més d'un altre gran escriptor que ha perseverat en la conquesta del menyspreu dels seus lectors.

L'ombra de Naipaul no és només un dels millors tractats sobre la relació entre dos escriptors, i per tant rivals. Compendia a més la necessitat de practicar un odi ecumènic, democràtic si el novel·lista ara mort concedís alguna validesa a aquesta deformació de l'estadística. Comparat amb un altre campió del gènere, el Borges de Bioy Casares, aquesta aportació llatina al menyspreu industrial ve llastrada per una odiosa voluntat d'estil.

Naipaul odia a seques. Es proclama «un gran aficionat a les prostitutes», sense importar-li un rave els inconvenients que li reportarà aquesta confessió. No s'ha d'afrontar aquesta pulsió sexual com l'autodefinició d'un llibertí. L'autor de la fabulosa Miguel Street no milita en la tradició dels autors amb testosterona, darrera parada a Milan Kundera. Escrivia contra un món que s'esforçava per disgustar. Passava comptes.