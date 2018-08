«Llista d'Espera, ara és demà» de l'escultor D.S. Leon s'allotja a Blanes

La primera planta de la Casa Saladrigas de Blanes acull, fins el 8 de setembre, el muntatge Llista d'Espera, ara és demà, de l'escultor David Sánchez León, més conegut com D.S. León. Es tracta d'una curiosa mostra amb la qual l'artista busca provocar reaccions, de qualsevol tipus, en els visitants.

El muntatge consta d'un conjunt de 30 escultures confeccionades amb filferro gruixut, que envolten tota la superfície de la primera planta del centre, amb mides que oscil·len entre els 82 i els 130 metres d'allargada, i que pesen una mitjana de dos quilos. Ara bé, el que crida més l'atenció no és la seva forma sinó la seva disposició, ja que estan penjades d'un fil com si es tractés d'una mena de suïcidi col·lectiu.

El context sobre el qual ha treballat l'artista és la societat contemporània en general, sense importar el sexe, la classe o l'ètnia, com viuen el seu temps, els seus somnis, la seva vida i les seves esperances. Probablement per aquest mateix motiu les escultures no estan proveïdes de cap signe d'identitat o gènere, però estan carregades de la humanitat amb la qual ens hi podem arribar a veure reflectits, atrapats en veure passar acceleradament la vida i no gaudir de l'instant.

David Sánchez León vol que el públic reflexioni sobre les seves vides, que cada peça pugui ser un mirall de les seves pròpies realitats. Segons explica el mateix escultor: «Durant el procés creatiu de l'obra m'he preocupat de la lectura de textos filosòfics, la observació de la meva pròpia persona i dels humans que m'envolten(...) Ens passem la nostra existència fent llistes de les coses que desitgem, esperant que arribin. Mentrestant, la vida passa».

El muntatge ha estat seleccionat en la primera edició del programa «Art en Ruta», organitzat pel Consell Comarcal de la Selva. La seva finalitat és crear un circuit anual expositiu, promoure les obres dels artistes i oferir una plataforma conjunta de difusió del talent artístic de la comarca.

Al mateix temps, el projecte «Art en Ruta» està emmarcat en la iniciativa SelvaCultura, amb la qual el Consell Comarcal de la Selva vol seguir impulsant i donant suport a l'escena cultural com a factor de dinamització social i econòmica de la comarca.

En aquest cas, el muntatge de David Sánchez León promou l'obra d'un artista que compta amb una trajectòria encara curta però intensa: ha participat en diversos esdeveniments i fires d'art d'arreu del món, destacant el 17è Open Internacional d'Escultura de Venècia, la 10a Fira d'Art Contemporani de Madrid (ArtMadrid), convidat al Festival 18951 km de Berlín, al Re New Festival de Pittsburgh als Estats Units, o bé al Drap Art 2015 celebrat al CCCB de Barcelona, entre d'altres.

El muntatge escultòric de David Sánchez León comparteix espai al mateix edifici amb l'exposició dels treballs guanyadors i una selecció dels participants al 24è Concurs Fotogràfic Focs i Festa. Totes dues exhibicions es poden visitar amb un mateix horari: dimarts i dimecres de 10 del matí a 1 del migdia, i els dijous, divendres i dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.