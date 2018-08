Ricky Martin: «Ara soc lliure, no m'amago i, per tant, soc molt feliç»

Des del 2015 no treu nou material a excepció d'algunes col·laboracions amb grans artistes com Maluma o Wisin & Yandel. Per a quan té pensat treure el seu nou treball?

Molt aviat! Ara mateix estic a l'estudi gravant el que serà el meu nou material. Encara que durant aquests dos últims anys he estat enfocat en altres projectes, com la sèrie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, i la meva residència a La Vegas, entre d'altres. La música és la meva passió i no puc estar allunyat d'ella durant gaire temps. Aquest any llancem Fiebre juntament amb els meus amics Wisin & Yandel, i ja estem amb plans de llançar el que serà el meu proper senzill.

Com es veu Espanya des de fora?

Veig Espanya com sempre l'he vist, un lloc molt especial, únic, d'on tan sols tinc molt bons records. Part de les meves arrels són espanyoles, hi tinc amistats molt estimades, els meus fans són el millor i, com sempre he dit, cada vegada que hi vaig em fan sentir com a casa.

Fa dos anys que és artista resident a Las Vegas amb els seu espectacle All In i ha recollit un èxit sense precendents. Prefereix estar en un sol lloc o sortir de gira?

Molt interessant la teva pregunta. Per una banda, va ser una experiència meravellosa i inigualable poder estar a Las Vegas durant aquests dos anys, ser el primer llatí a tenir la seva pròpia residència i poder estrenar un dels teatres més espectaculars de la ciutat. Per a mi i l'equip era molt còmode perquè tan sols s'havia d'armar l'escenari i la producció una vegada i simplement el que fèiem era arribar i presentar el «show» davant un públic molt exigent. Per altra banda, no hi ha res que m'agradi més que sortir de gira. És una font d'inspiració constant. Aprendre de la cultura de cada lloc que visitem, escoltar els sorolls de cada regió, conèixer persones de tot arreu del món és el que m'ha fet l'artista que soc avui dia. Les dues situacions tenen els seus avantatges i desavantatges, però independentment d'això, del que estic més agraït és que puc fer el que més m'apassiona en aquesta vida, ja sigui de gira o en el mateix lloc.

No tan sols triomfa en el món de la música sinó que també ho fa en el món de la interpretació. Ha estat nominat als Emmy per la seva participació a la sèrie sobre l'assassinat del dissenyador Gianni Versace. S'ho esperava?

Definitivament no m'esperava la nominació, però em sento summament agraït d'haver estat considerat i estic molt orgullós que tots els meus companys i el «show» també fossin reconeguts. Per mi, ha estat una experiència increïble i un verdader honor, no tan sols haver pogut treballar amb un grup increïble d'actors, directors i productors, sinó també poder compartir una història amb un missatge important i poderós. La injustícia que es vivia en aquell moment i que encara existeix en l'actualitat és una cosa que m'inspira a continuar utilitzant la meva veu per crear consciència sobre els problemes que afronta la comunitat LGTBI.

La sèrie de Luis Miguel ha tingut tant d'èxit que volen fer un «biopic» de la seva vida. Què li sembla?

Bé, sento que encara em queda molt per fer, però jo no estic tancat a res.

És una icona musical i també ho és per al col·lectiu homosexual. El seu darrer disc es titula A quien quiera escuchar , què diria a tots aquells que no volen escoltar i assumir que la diversitat existeix?

Que la vida és meravellosa quan no jutges i acceptes totes les persones pel que són, independentment d'on vinguin, religió, color de pell o orientació sexual. Sona simple, però estem vivint en un món on els crims d'odi són comuns i l'única manera d'erradicar-los és seguir advocant per la llibertat, emprant les nostres plataformes per enviar missatges d'igualtat, tolerància i, sobretot, d'amor. Hem avançat molt, però encara tenim molta feina per davant.

Molts artistes confessen que han arribat a cansar-se de les seves cançons. De tot el seu repertori, quina és la seva cançó fetitxe? Quina és de la que més s'ha cansat?

No és el meu cas. Aquests temes van marcar un abans i un després en la meva carrera, són les preferides del meu públic. Com em cansaré jo de cantar-les? Al contrari, gràcies a aquestes cançons puc seguir treballant cada dia en allò que més m'apassiona, que és la música i la meva carrera.

Si fa vista enrere, com ha canviat Ricky Martin amb el pas dels anys?

Soc lliure, no m'amago i, per tant, soc feliç.