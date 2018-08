Grills al jardí botànic de Calella de Palafrugell

«Sentiu els grills? Mola! Hauríem de fer tota la gira aquí! Fer els concerts a Cap Roig i que la gent es desplaci!», va bromejar el cantant Pablo López a Calella de Palafrugell, en el primer dels dos concerts que va oferir al jardí botànic. I és que l'andalús, que actuava amb les entrades exhaurides per al primer dels dos recitals, va dedicar més de dues hores a desgranar el seu tercer disc, Camino, fuego y libertad, entre bromes, anècdotes i declaracions d'amor a l'escenari empordanès.

«Estic enamorat de Cap Roig des que hi vaig tocar com a teloner de Keane ara fa sis anys i avui és un dels dies més importants de la meva vida», va assegurar, afegint que el dia abans havia pogut assistir, amb la seva família, al concert de Roger Hodson, «un dels músics que més m'han influït».

El camino, Vi o El patio –de la que va repetir un tros perquè el públic cantés– van despertar els espectadors, molt entregats a la proposta del malagueny. També Los hijos del verbo o Trece, que va arrencar amb uns primers versos en català, van sonar diumenge, just abans que l'auditori saltés amb Suplicando.

Per a la traca final va deixar alguns dels seus temes més coneguts, com Lo saben mis zapatos, que va fer en part a cappella, o Tu enemigo. «Estic tan feliç com si fos el dia del meu casament», anava fent broma, mentre de tant en tant deixava el piano per sentir els xerrics dels grills.