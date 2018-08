Porta Ferrada clou la seva 56a edició amb 9.000 espectadors més que l'any passat

El Festival de la Porta Ferrada va tancar ahir la seva 56a edició amb 41.000 espectadors, 9.000 més que l'any passat. Un balanç d'ocupació que l'organització valora com a «més que positiu» i que s'explica gràcies, en gran part, a les xifres que deixa l'Espai Port. Enguany, l'escenari principal del certamen que se celebra a Sant Feliu de Guíxols ha acollit el gruix de la programació amb 18 concerts que han aplegat fins a 25.000 espectadors. En un comunicat, l'organització destaca també l'èxit dels concerts a l'escenari Guíxols Arena, per on han passat enguany un total de 14.000 persones.

Juntament amb aquests dos espais principals, el Teatre Auditori i el Monestir han sumat 2.000 espectadors més. En aquest sentit, el director del festival, Iñaki Martí, ha destacat que «Porta Ferrada aconsegueix seduir el públic amb la seva proposta artística única i inimitable i assoleix el repte consolidant tots els seus espais». «És un any extraordinari per al festival i la ciutat de Sant Feliu», ha celebrat el director del certamen, que considera que «cal felicitar-se i agrair la col·laboració d'entitats locals i ciutadans per fer-ho possible».

A més, el festival s'acomiada havent penjat vuit cops el cartell de sold-out. Concretament, els encarregats d'haver exhaurit totes les localitats han estat Jack Johnson, Andreu Buenafuente –en el marc del Singlot festival que se celebra paral·lelament amb Porta Ferrada–, Txarango, Pablo Alborán, Estopa, Ara Malikian, Rozalén amb El Kanka i el Cor de Sant Petersburg. La resta de la programació ha mantingut un percentatge d'ocupació superior al 80%.

Enguany, la cita musical de Sant Feliu de Guíxols també ha renovat la seva aposta pel Village, l'espai de benvinguda al festival, que durant aquesta edició ha incorporat l'oferta gastronòmica de la cadena de restaurants NOMO i «ha reforçat la seva exclusiva programació abans dels concerts».