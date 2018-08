Cap Roig tanca una edició de rècord amb més de 56.000 espectadors

El Festival de Cap Roig posa punt i final a una edició de rècord amb més de 56.000 espectadors, 10.000 assistents més que l'any anterior, consolidant-se així com una de les festes musicals de referència al sud d'Europa amb un total de 21 'sold outs' en les 29 nits d'actuacions nacionals i internacionals. Entre els artistes que han desfilat per l'escenari d'aquesta edició destaquen Luis Miguel, Sting & Shaggy, Joan Baez, Andrea Bocelli, James Blunt, Antonio Orozco, Els Catarres, Pablo López, Maná, Roger Hodgson i Rosario, entre d'altres. A part, el festival ha generat més de 200 llocs de treball i, segons un estudi realitzat per PwC, el seu impacte en el PIB català supera els 18 milions d'euros.

El Festival de Cap Roig, dirigit per Clipper's Live i impulsat per la Fundació Bancària 'La Caixa', ha arribat a la seva majoria d'edat "en un estat de forma immillorable", en paraules del director general de la Fundació Bancària, Jaume Giró, que posa en valor que es tracti d'un cartell "cada vegada més prestigiós i equilibrat". Afegeix, a més, que en aquests darrers anys han treballat per "ampliar el festival més enllà de l'àmbit estrictament musical, i convertir-lo en una experiència solidària, lúdica, gastronòmica i cultural, en un entorn natural privilegiat, amb un dels jardins botànics més importants d'Europa".

D'altra banda, el director del Festival de Cap Roig i president de Clipper 's Live, Juli Guiu, es mostra "molt satisfet que una vegada més el públic hagi donat suport tan àmpliament a les diferents propostes del festival", i subratlla que s'ha apostat per un "ampli cartell d'artistes que abastava diferents gèneres, sempre prioritzant la qualitat i les figures més destacades del panorama musical nacional i internacional del moment".



La cara més solidària del Cap Roig

El festival ha comptat també amb una nit solidària. Una part de la recaptació del concert d'Antonio José, que es va celebrar el 13 d'agost, va anar a benefici de la Fundació TRESC - Treball amb Suport de Palafrugell, entitat que treballa en la formació i inserció laboral de persones amb discapacitat i malaltia mental.

A part, enguany assegura l'organització que s'ha consolidat el 'Cap Roig Mini', una iniciativa que va començar el 2013 com la programació infantil del Festival, de la mà dels espectacles del Mag Lari i Dàmaris Gelabert, que han fet protagonistes els més petits de la família.



El primer festival del món amb certificat Biosphere

En la passada edició, el festival va obtenir el certificat Biosphere que suposa el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats a la Cimera de les Nacions Unides de 2015 i en la Cimera de París contra el Canvi Climàtic (COP21). El foment del desenvolupament econòmic i social del territori, la contractació de persones en risc d'exclusió social, el mínim impacte ambiental, la compensació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle generades durant el festival i el consum responsable són alguns dels criteris que han dut a l'obtenció d'aquesta distinció.