La Fundació Dalí denuncia l'expresident del Palamós per utilitzar el nom de l'artista

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha denunciat l'expresident del Palamós i l'Alabés per utilitzar el nom i la imatge de l'artista al museu que té a Monterrey, Califòrnia. La institució va presentar la demanda als Estats Units el principis de juliol contra Dali17, l'espai on Piterman exposa la seva col·lecció particular que compta amb algunes obres de l'artista (sobretot, gràfiques) i pel qual durant el primer any d'obertura hi van passar més de 50.000 visitants, segons la premsa nord americana.

La fundació és qui gestiona els drets de propietat intel·lectual, propietat industrial i d'imatge de Salvador Dalí en virtut de la cessió per part de l'Estat espanyol, hereu universal del pintor. Piterman no disposava de permís per poder-ne fer ús utilitzant el nom del geni com a marca del seu museu i el seu bigoti com a imatge.