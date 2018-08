Més de 40 fotoperiodistes exposaran 155 imatges sobre la situació política a Catalunya al Visa Pour l'Image

Més de 40 fotoperiodistes exposaran 155 fotografies sobre la situació política a Catalunya coincidint amb el Visa Pour l'Image de Perpinyà. Els fotògrafs han triat les imatges i les han cedit per donar veu als fets i, després de mostrar-les a Catalunya, es vendran en benefici de la Caixa de la Solidaritat. Els promotors engegaran properament una pàgina web (www.vis-a-vis.cat) per donar detalls de la iniciativa. Les fotografies repassaran els fets que s'han produït al país des del 2010 amb imatges de les diades, les manifestacions o l'1-O. L'editorial Trabucaire, el bar Escalibar 25, la sala d'exposicions Chaman'Art12, la Brasseria del Castellet, Sant Vicenç i el Casal de Perpinyà són els punts on es podran veure des de l'1 fins al 16 de setembre.

Durant la presentació de la trentena edició del certamen, el seu director, Jean-François Leroy, va explicar que s'hi projectarien fotografies sobre la situació política a Catalunya però que no s'hi dedicaria cap exposició específica perquè no havien trobat cap treball amb prou qualitat que expliqués "què ha fet que els catalans reivindiquin més autonomia i més independència".

Per donar-hi veu, 42 fotoperiodistes han cedit fotografies que il·lustren el procés i que s'exposaran en sis espais de Perpinyà coincidint amb el festival. En total, se n'exposaran 155 a l'editorial Trabucaire, el bar Escalibar 25, la sala d'exposicions Chaman'Art12, la Brasseria del Castellet, Sant Vicenç i el Casal de Perpinyà.

Les imatges mostraran els fets que s'han produït a Catalunya des del 2010 amb fotografies de les diades, les manifestacions o l'1-O, entre d'altres.

Després de passar per la Catalunya del Nord, les imatges recorreran diversos punts de Catalunya i, posteriorment, es vendran en benefici de la Caixa de la Solidaritat. Els seus promotors han anunciat que properament posaran en marxa un web (www.vis-a-vis.cat) per donar detalls de la iniciativa.

Entre els fotògrafs que hi participen, hi ha Robin Townsend, Jordi Ribot, Lluís Serrat, Marc Martí, Aniol Resclosa, Adrià Costa, Carles Palacio, Jordi Borràs, Joan Puig, Joan Castro, Lluís Brunet o Marc Rovira.