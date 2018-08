El Ministeri revisarà la rebaixa de l'IVA al cinema si no repercuteix en les entrades

El ministre de Cultura, José Guirao, ha alertat que revisaran la rebaixa de l'IVA cultural si tots els cinemes no la repercuteixen en el preu de les entrades. La rebaixa del 21% al 10% va ser molt reclamada pel sector i està en vigor des d'inicis de juliol però, segons dades del ministeri, només un 50% l'ha aplicat en el preu final que paga el consumidor. Segons el ministre, aquests cinemes haurien abaixat el preu de l'entrada entre 50 i 90 cèntims.

Guirao considera que «no pot ser» que la meitat dels establiments encara no hagin tocat el preu i per tant alerta que podrien «revisar» la mesura si al llarg de l'any no s'amplia a totes les sales. «La repercussió ha d'arribar a tothom perquè sinó és una mesura que s'ha de plantejar revisar», va dir ahir en declaracions a La Cadena SER. Guirao recorda que va ser una mesura molt reivindicada «i amb raó» però que, ara que s'ha fet efectiva, «no es poden despitar en aplicar-la». Guirao encara no s'ha reunit amb distribuïdors i exhibidors però alerta que els farà extensiva aquesta queixa. «Han d'aplicar la rebaixa i repercutir-la en el preu de l'entrada, això és evident», ha manifestat.