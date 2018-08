Eixamplant la base

Estrelles com Madonna o Céline Dion l'han considerat un dels seus i les xifres de vendes dels seus àlbums, uns 80 milions de discos, superen les de qualsevol cantant líric. Més enllà d'una veu fantàstica i de navegar amb seguretat en un repertori operístic esquitxat d'altres gèneres, Andrea Bocelli és des de fa anys una icona. Tant, que fins i tot té una estrella al passeig de la fama de Hollywood i un biopic.

Envoltat d'aquesta aura de divo, el tenor va tancar ahir el festival de Cap Roig flanquejat per la Giorquestra i les veus de dues cantants amb un concert dividit en dues parts, una per cada una de les seves ànimes: la lírica i la popular.

En la primera, l'obertura de la Carmen de Bizet i l'ovacionada La donna è mobile del Rigoletto de Verdi van arrencar una tanda en què fragments d' Andrea Chénier, La Bohème o La Traviata van despertar l'entusiasme del públic.

Per a la segona part, el de la Toscana es va reservar grans cançons del cinema, com Maria de West Side Story o Brucia la terra d' El Padrino. També If only del seu nou disc, el primer en quinze anys, o Can't help falling in love d'Elvis Presley,

Bésame mucho, Con te partirò i Nessun Dorma com a colofó van tancar 2 hores i 20 minuts de lluïment d'un cantant a qui alguns han batejat com el Quart Tenor perquè, com els altres tres, ha trencat les fronteres de l'òpera combinant les melodies líriques més reconeixibles amb grans estàndards.

L'any passat, una bronquitis va impedir que Bocelli tanqués la cita al jardí botànic de Calella. Ahir va compensar la falta amb un concert d'aquells que posen a prova els més puristes però eixamplen la base, que diuen ara.