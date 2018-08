Una coproducció entre el Marroc i Catalunya inaugurarà el Fitag 2018

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, compleix enguany la majoria d'edat, divuit edicions, i per celebrar-ho portarà als escenaris gironins dues coproduccions internacionals. Es tracta d' Exercices sur la liberté, dirigida pel marroquí Ismail Elfallahi i protagonitzada per quatre actors marroquins i vuit de catalans, i l'obra Los francisquitos, dirigida per la cordovesa Valeria Tejero, en la qual participaran set actors, tots ells catalans. En total són vint-i-un els actors i actrius amateurs que estan ultimant, a les aules de l'escola de teatre El Galliner, els assajos previs a la inauguració oficial del Festival, que serà el proper dimarts 28, al Teatre Municipal de Girona.

Exercices sur la liberté és la coproducció del Marroc i Catalunya serà l'encarregada de dur a terme la tradicional preestrena del Festival, que es farà a la sala La Cate de Figueres aquest diumenge a les 6 de la tarda. També es representarà el dimecres 29 d'agost i el dijous 30 d'agost al centre cultural La Mercè, a les 19.30 hores.

Es tracta d'un projecte teatral produït pel Fitag en col·laboració amb actors amateurs marroquins i catalans sota la direcció d'Ismail Elfallahi. L'objectiu del projecte és representar un espectacle amb artistes de dues nacionalitats diferents, conviure, vèncer l'obstacle de la llengua, de la religió i de la cultura per parlar el llenguatge de l'art. Un viatge artístic d'una cultura a l'altra, del somni a la realitat. No hi ha una sola història, sinó diverses històries sobre la llibertat; un tema social al qual cadascun de nosaltres ens enfrontem en un moment o altre.

Ismail Elfallahi és actor, director i professor de teatre. Actualment és president de l'associació CATHARSIS i membre de la companyia S'toon Zoo. Ha estat premiat per l'escola teatral russa Demain le Printemps de Minsk (Bielorússia), i és titulat professional en estudis teatrals per l'FLSH Ben Msik des del 2012, després d'haver cursat cinc anys d'estudis d'art dramàtic al conservatori de Casablanca entre el 2009 i el 2012 i haver realitzat una formació d'arts escèniques a l'escola CircO Netzwerk für Zirkuskünste de Hanover (Alemanya). Té experiència en el teatre com a actor, dramaturg i formador de tallers, i també en el cinema, ja que ha participat com a actor en diferents projectes.



«Los francisquitos»

Per la seva banda, la coproducció d'Andalusia i Catalunya Los francisquitos es representarà el divendres 31 d'agost i el dissabte 1 de setembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Segons explica la directora, Valeria Tejero, el nom de la comèdia té el seu origen en el fet que «a Andalusia, sobretot als pobles del segle passat, les famílies solien tenir un àlies o malnom. En aquesta producció vaig escollir el nom Los francisquitos per l'avi de la família».

Los francisquitos són una família d'un poble andalús en què cada personatge, individualment, té les seves inquietuds i una personalitat molt marcada, des dels avis fins als nets. Valeria Tejero ha marcat les pautes de cada personatge com a membre d'una família andalusa. N'ha obviat els estereotips però ha aprofitat el folklore i la cultura popular andalusos per donar-los veu pròpia. Al final de la producció, tots els personatges interactuen en un menjar familiar i es desprèn la idea que totes les famílies, siguin d'on siguin, en certa manera són iguals.

Tejero (Puente Genil, Còrdova) és antropòloga social i cultural. Ha publicat les obres següents: El diario de Isabel Suárez (Premi Internacional de Literatura) i Loca calé. Té altres obres de teatre escrites: Locura, La danza de Lola, Sinsabores de una bata de cola, Zambra Pasiflora, Locuras de una flamenca, Poemas, Caléndulas del alma, Desde que volví de Cuba o Abiona.

En dansa ha creat les obres següents: Celestina y Melibea, Mananta en la puente, Viernes Santo, Sentío y compás. Així mateix, ha fet produccions per a altres companyies: Locura (Asociación de Teatro Pontanas, Puente Genil), Sentío y compás, Mananta en la puente (Compañía de Baile Flamenco de Rocío Moreno, Puente Genil), Abiona (Cruz Roja España) i Caléndulas del alma (Colores de Calcuta, Índia). Tejero ha guanyat en els darrers anys diverses distincions internacionals.

El Fitag inclourà enguany 30 companyies procedents de l'Argentina, Bèlgica, Brasil, Cuba, Itàlia, França, Marroc, Mèxic, Xile, juntament amb altres de Catalunya i l'Estat espanyol.