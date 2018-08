L'alcalde de Sixena diu que el monestir «està preparat» per rebre les pintures

L'alcalde de la localitat aragonesa de Villanueva de Sixena, Ildefons Salillas, va afirmar ahir que el Reial Monestir de Santa Maria, radicat en aquest municipi, «està preparat» per rebre i conservar en bones condicions les pintures murals que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). «Aquestes pintures han patit més a Catalunya els últims anys que durant els segles que van estar en Sixena», ha declarat Salillas, recordant que el cenobi va recuperar el 2016 diverses pintures murals, com el Sant Sopar, i després de dos anys en un espai «adequat» del monestir «estan perfectament», per la qual cosa s'ha preguntat «per què tanta polèmica».

Ildefonso Salillas està a l'espera que la justícia dicti una sentència ferma que obligui definitivament a retornar les obres, després que la magistrada del jutjat de Primera Instància número 1 d'Osca dictés un acte al gener de 2018 per deixar sense efecte l'execució provisional de la sentència de 2016 que ordenava al MNAC restituir les peces a la sala capitular del Reial Monestir. Ha respost d'aquesta manera a les declaracions realizades el passat dijous pel ministre de Cultura i Esport, José Guirao, que va apostar per mantenir les peces al MNAC fins que conclogui el procés judicial. «És veritat que aquestes pintures es poden moure, s'han mogut sis vegades em van explicar recentment, però que com passa amb totes les obres d'art delicades com menys es moguin millor» va afirmar Guirao.