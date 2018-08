La literatura catalana serà enguany la convidada d'honor del FIL de Mont-real

Les lletres catalanes seran les convidades d'honor en la 24a edició del Festival Internacional de la Literatura (FIL), que se celebrarà del 21 al 30 de setembre a Mont-real (Canadà) i comptarà amb els escriptors Xavier Bosch, Lluís Llach, Imma Monsó i Ramon Erra, segons va anunciar ahir l'Institut Ramon Llull (IRL) en un comunicat. A més, els músics Noi i Els Nebots, Barbara Corsini, Mireia Tejero i la ballarina Sol Picó també participaran d'un certamen que acollirà diferents disciplines artístiques com la música, el cinema i la dramatúrgia. Amb l'impuls de l'IRL, la literatura catalana estarà present en un total de 12 activitats en què els escriptors i artistes convidats dialogaran amb escriptors i periodistes quebequesos.

Bosch participarà en una jornada sobre llengües i riquesa cultural a Europa, Erra en un lectura musicada en català i en francès de la seva novel·la Far West Gitano i Llach llegirà fragments de Lluís Llach, la veu de Catalunya, a més de conversar al costat la periodista Lisa-Marie Gervais. Per la seva banda, Monsó conversarà amb la periodista quebequesa Claudia Larochelle, impartirà una conferència a la Universitat de Mont-real i llegirà fragments de les seves obres al costat de la dansa de Sol Picó i la música de la saxofonista Mireia Tejero. Fruit de la col·laboració entre el FIL i l'IRL, l'any passat l'escriptor Miquel de Palol va visitar el certamen per presentar la seva obra El jardí dels set crepuscles i fa dos anys, el 2016 Sebastià Alzamora va ser un dels convidats internacionals del festival.