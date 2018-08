El músic Stevie Wonder cantarà en el funeral privat d'Aretha Franklin

Stevie Wonder, Faith Hill i Jennifer Hudson seran alguns dels artistes que cantaran en el funeral privat d'Aretha Franklin, que se celebrarà el Proper 31 d'agost al Greater Grace Temple de Detroit.

La coneguda com a «reina del Soul», que va morir el passat 16 d'agost en aquesta ciutat per un càncer de pàncrees als 76 anys, serà així acomiadada per familiars i amics propers en una cerimònia íntima i privada.