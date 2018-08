El bust "Retrat de Dora Maar" és obra de Picasso i Apel·les Fenosa

El bust "Retrat de Dora Maar" va ser realitzat a "quatre mans" per Pablo Picasso i Apel·les Fenosa, una circumstància "poc habitual" en la trajectòria de l'artista malagueny, segons ha determinat la Picasso Administration i ha donat a conèixer avui l'Ajuntament del Vendrell (Baix Penedès).

El mes de març passat, la Fundació Apel·les Fenosa va inaugurar l'exposició "Un retrat a quatre mans" amb l'objectiu que es revelés l'enigma que existia sobre aquest bust, de 1941, abans del 30 de setembre, quan es clausura la mostra.

No obstant això, de comú acord amb el que plantejava l'exposició de la fundació, la Picasso Administration, abans d'aquesta data, "ha acceptat que el guix comprat en la subhasta dels béns de Dora Maar és obra original feta a quatre mans per Pablo Picasso i Apel·les Fenosa".

També considera que els dos exemplars en bronze que Picasso va fondre en els tallers Valsuani de París són, també, originals i obra dels dos artistes.

En canvi, assevera que els cinc exemplars en bronze editats per Nicole Fenosa -dona de Fenosa- són obra exclusiva del seu marit i no de tots dos.

L'Ajuntament del Vendrell remarca que "es posa fi així a una difícil classificació de l'obra i de les tirades que en el seu moment es van fer en bronze de l'obra".

D'una altra banda, la Picasso Adminstration recorda l'amistat que existia entre els dos artistes i informa que conserva en els seus arxius una factura del fonedor Robecchi dirigida a Fenosa, del 3 de juliol de 1941, pagada directament per Picasso.

El retrat va aparèixer publicat en l'any 1971 en el llibre de Wernes Spies sobre les escultures de Picasso, atribuït exclusivament al pintor i datat en l'any 1943.

Cinquanta anys més tard, l'escriptor James Lord va publicar una biografia sobre Dora Maar, que va ser companya de Picasso entre 1936 i 1944, on explicava que el bust va ser realitzat per Fenosa i retocat per Picasso, tal com li havia explicat ella mateixa, ratificat per l'artista espanyol.

Quan Maar va morir el 1997, en la subhasta pública dels seus béns va aparèixer el retrat en guix i un exemplar en bronze, atribuït exclusivament a Fenosa.

Nicole Fenosa es va presentar a la subhasta i va acabar adquirint el retrat en guix, que és el que actualment forma part de la col·lecció de la Fundació Apel·les Fenosa.

Abans de morir, James Lord va tornar a escriure sobre el retrat i llavors va assenyalar que quan Dora va morir, "el guix i el bronze es van vendre en subhastes, però la vídua de Fenosa va insistir en que el seu marit aparegués com a autor, però l'obra és de Picasso".

Finalment, la Picasso Administration ha determinat que l'obra va ser feta pels dos, amb la qual cosa la Fundació Apel·les Fenosa, exceptuant el Museu Picasso de Barcelona, és l'únic museu a Catalunya que avui exposa una escultura de Picasso.