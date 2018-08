Més del 95 per cent d'assistència en els 4 concerts de Les Nits de Marimurtra

L'artista gironina Susanna del Saz va tancar divendres l'edició d'enguany de Les Nits de Marimurtra. El festival ha penjat el cartell de «sold out» en tres dels quatre concerts programats, i ha registrat una assistència de més del 95%, amb un total de 850 persones. La programació ha seguit l'estàndrard de qualitat dels darrers anys, amb actuacions per a diferents grups de públic: Judit Neddermann, una cantant de casa nostra; Tomeu Penya, de primer nivell nacional; The Sey Sisters, una formació d'altíssima qualitat i reconeixement; i Susanna del Saz, artista de gran implantació.

L'artista gironina va protagonitzar el «Gran final» de Les Nits de Marimurtra amb l'espectacle Un tomb per la vida, una proposta musical que recull les cançons que més han marcat Del Saz, una artista que ha participat en les tretze edicions del festival, al llarg de la seva carrera.

Entre cançó i cançó. Susanna va explicar què la va portar a pujar als escenaris i es va mostrar transparent i sincera, narrant la seva història a través de la música. La proposta va agradar molt al seu públic fidel, que tot i la inestabilitat meteorològica que amenaçava el vespre, omplia la platea i llotges del concert. Algunes de les cançons que van emocionar el públic van ser Un rayo de sol, amb la qual va donar inici al concert; Ave maria i I will always love you, dos grans temes que van deixar brillar l'artista mostrant els seu ampli registre i precisió. Va comptar també amb el fill del pianista Joan Sadurní al clarinet, i Mariano Lloveras acompanyant la veu.

Finalment, una de les cançons que van posar fi a l'espectacle va ser Hijo de la Luna, commemorant que va ser la primera cançó que va cantar a la primera edició de Les Nits de Marimurtra tretze anys enrere.