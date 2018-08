Arriba l'Acústica de la mà de Love of Lesbian, Mishima, Els Catarres i Alfred García

La 17a edició del Festival Acústica de Figueres arrenca aquest dijous amb una programació que inclou una quarantena de concerts gratuïts repartits per diferents escenaris de la ciutat. Fins diumenge hi passaran grups que lideren l'escena musical catalana com ara Love of Lesbian, Mishima, Joan Dausà, els Catarres o La Raíz. De tota manera, el Festival Acústica també treballa per potenciar nous valors musicals com ara Alfred García, que després de sortir del fenomen d'Operación Triunfo "serà un dels primers concerts que farà en solitari", ha explicat el director del festival, Xavi Pascual. A més, també ha assegurat que Alfred avançarà part de les cançons que s'inclouran en el seu primer disc. Aquest any, però, l'Acústica també recuperarà l'espai de la plaça de l'Ajuntament "que va ser l'escenari principal del festival durant els deu primers anys", ha matisat Pascual.

Una altra de les novetats d'enguany és que el festival també ampliarà la programació a l'escenari de La Rambla un dia més. Això vol dir que des del mateix dijous ja hi haurà concerts, mentre que anteriorment aquest escenari no arrencava fins la nit del divendres. Segons el director del festival, això ajudarà a "augmentar en públic" i també comportarà "més impacte econòmic" en els comerços i establiments de la ciutat de Figueres.

Els Bannanabeach seran els encarregats d'estrenar-lo a les deu de la nit, un grup que es convertirà en el taloner de La Raíz, que començarà a tocar a partir de la mitjanit. En aquest mateix escenari hi tocaran Alfred Garcia i Els Catarres la nit del divendres i Love of Lesbian, la del dissabte. Es preveu que La Rambla sigui la zona amb més afluència de públic.

Un altre dels plats forts de l'Acústica d'aquest any serà el concert especial que oferirà Mishima divendres per celebrar els 10 anys del llançament del disc 'Set tota la vida', tot un referent per al pop independent català.

Xavi Pascual ha afirmat que la meitat dels artistes programats pel festival serà la primera vegada que hi actuen. Això es deu al fet que l'Acústica vol mantenir l'aposta per artistes menys coneguts com Paula Valls, Juanjo Bosck o Madame Monsieur, que és un dels descobriments musicals de França. De fet, Pascual ha assegurat que mantenir aquest equilibri és important perquè "possiblement algun d'aquests artistes emergents poden acabar essent els caps de cartell en un futur" i això crea una "retroalimentació" dins del propi festival.

Tot i així Pascual es mostra satisfet de comptar amb un cartell que representa "un termòmetre del que ha donat de si l'escena musical catalana". I és que el director ha afirmat que l'Acústica s'ha convertit en "el festival estratègic de pop rock" de la música en català. Xavi Pascual ha matisat que això comporta una "responsabilitat!", ja que cal "mantenir aquest nivell en la programació musical" al llarg de totes les edicions.

Dins de l'espai creat per als més petits de la casa, l'Acustiqueta ha programat un espectacle de la banda Buhos en un format familiar. També hi haurà l'Orquestra Di-Versiones i Reaggae per xics, entre d'altres.



Una nova zona de 'food trucks' i un dia més de l'Acústica Market

Per altra banda, després de consolidar l'oferta de 'food trucks' que hi ha instal·lats a la zona de Plaça Catalunya, l'Acústica aposta per ampliar la zona gastronòmica i hi haurà una segona zona de furgonetes que oferiran menjar als assistents a la plaça de Josep Pla. Els dos espais obriran des del dijous fins al dissabte de sis de la tarda a cinc de la matinada.

De cara a aquesta edició del festival, l'organització manté l'Acústica Market, un espai en què joves dissenyadors de moda poden ensenyar les seves creacions i vendre-les al públic. A causa de la "bona rebuda" dels assistents i també dels expositors en les edicions anteriors, Pascual ha afirmat que obriran el Market "un dia més". Les vuit parades d'aquest any estaran a la plaça del Doctor Ernest Vila.