Josep Fontana, mestre d'historiadors, compromès, un referent

Josep Fontana Lázaro, mort avui a Barcelona als 86 anys, va ser "mestre d'historiadors", un home sempre compromès, el principal difusor a Espanya de la historiografia marxista britànica i un referent indiscutible de la historiografia contemporània.

Nascut a la capital catalana el 20 de novembre de 1931, fill d'un llibreter, va cursar el batxillerat en els Escolapis, d'on va ser expulsat per "impiu", i es va llicenciar en Filosofia i Lletres (Secció d'Història) a la Universitat de Barcelona el 1956, on, posteriorment, es va doctorar el 1970 defensant les tesis "La fallida de la monarquia absoluta", sota la direcció de Fabià Estapé.

Solter, deixeble de Ferran Soldevila, Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar, va ser 'assistant lecturer' a la Universitat de Liverpool (Anglaterra) en el curs 1956-1957 i va ser ajudant de Vicens Vives i Jordi Nadal a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona fins a l'expulsió col·lectiva per motius polítics de professors, en l'any 1966.

En la seva llarga trajectòria docent, va ocupar la càtedra d'Història Econòmica de les universitats de València (1974-1976) i de l'Autònoma de Barcelona (1976-1991), d'on va ser degà i vicerector.

En l'any 1991 va recalar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on ostentava la condició de professor emèrit i on va dirigir des d'aquella data i fins a 2002 l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives.

"Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945"; "Europa ante el espejo"; "Historia: análisis del pasado y proyecto social"; "La historia después del fin de la historia", "La història dels homes"; "Aturar el temps"; "La construcció de la identitat", "De en medio del tiempo", "Introducción al estudio de la historia" i "La época del liberalismo" són algunes de les seves obres més destacades.

Va treballar sobre els models de transició de l'antic règim al capitalisme i es va centrar a estudiar la formació del mercat peninsular, les revolucions de 1820 i 1868 a Espanya i Catalunya i, especialment, les relacions entre les finances públiques i el desenvolupament econòmic.

Alguns dels autors que li van influir van ser E.P Thompson, E.J. Hosbawm, Gramsci o G.Rudé.

La seva última obra va ser el monumental assaig "El siglo de la revolución" (Crítica), on plantejava que, encara que l'últim no ha estat un segle revolucionari, ja que les propostes de la Revolució Russa van acabar derrotades, sí que ha estat "el segle de la revolució, en la mesura en que aquestes propostes, en el seu doble paper d'esperances per a uns i d'amenaces per a altres, han marcat tota la seva història", segons explicava en una entrevista el 2017.

Antifranquista, militant del PSUC fins a principi dels anys vuitanta, va tancar el 2015 la llista de Barcelona en Comú a l'Ajuntament de Barcelona, que encapçalava Ada Colau.

Va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi el 2006 i també amb el Premi Nacional a la Trajectòria Professional i Artística el 2007.

A més, el mes de setembre vinent l'Ajuntament de Barcelona li anava a lliurar la Medalla d'Or de la ciutat per la seva trajectòria durant la transició, la lluita contra el franquisme i el relat dels moviments obrers.

També era doctor honoris causa per diverses universitats com el Nacional de Comahue de l'Argentina (en les seves investigacions també va prestar una atenció especial a Amèrica Llatina), la Rovira i Virgili de Tarragona, la de Valladolid i la de Girona.

D'una altra banda, va ser membre del Consell Científic de l'Institut Europeu Universitari de Florència; president de l'Associació d'Història Econòmica espanyola i va figurar en el consell de diverses revistes internacionals, a més de col·laborar en revistes d'història com "Recerques" i "L'Avenç".

Per exprés desig del difunt, el seu comiat se celebrarà en l'àmbit privat.