Onze gironins s'atreveixen partint de zero a ballar flamenc per a un espectacle del Fitag

La coneguda balladora i actriu Valeria Tejero ha quedat «impressionada» per la celeritat d'onze actors gironins que, sense haver tingut abans contacte amb les expressions culturals andaluses, han après en quinze dies els compassos i les coreografies del ball flamenc per posar en escena l'espectacle Los francisquitos.

«He quedat sorpresa. He fet classes a Andalusia de vegades amb molt d'esforç per a poc resultat i, en canvi, aquí han captat perfectament de què es tracta. Quan algú vegi la producció pensarà que són actors andalusos. El teatre no té fronteres». Los francisquitos s'estrenarà el pròxim divendres 31 d'agost i dissabte 1 de setembre al centre La Mercè. Es tracta d'una coproducció de la companyia andalusa de teatre i dansa Palacio Luna, fundada l'any 2010 per Valeria Tejero, i el Fitag. L'obra forma part de la programació del Festival internacional de teatre amateur de Girona, que aixecarà el teló aquest dimarts (19 h) al Teatre Municipal.



Ballar i actuar

Els onze actors gironins, tots ells procedents de companyies de teatre amateur, ballen i actuen, i també parlen a Los francisquitos. Representen els papers d'una família tradicional andalusa i expliquen com es veuen entre ells. Tejero, que és antropòloga, ha dirigit l'obra pensant a donar-los l'oportunitat de participar activament també en la redacció del guió, si més no de la part que els correspon segons el paper que representen. És el vessant pedagògic i formatiu del Fitag, que en aquest cas «regala» un màster en teatre als participants. Els onze actors-alumnes van presentar-se voluntàriament a una crida del Fitag per participar a l'experiència. La més jove és una nena de 12 anys i la més gran, una dona de 86 anys. Martí Peraferrer, director del Fitag, corrobora que la gent que assisteix als assajos «confon per andalusos» aquests catalans que amb només quinze dies han interioritzat unes maneres de fer pròpies d'Andalusia. Tejero, una actriu que ha actuat a festivals internacionals de diferents països, participarà per partida doble aquest any al Fitag. Aquest dijous estrenarà a la sala La Planeta (18 h) l'obra de teatre dansa Zambra Pasiflora, que té per protagonista una dona que viu marcada pel sofriment i tira endavant gràcies a la força que li dona la dansa, fins i tot entrant en la bogeria de creure's una gran artista. Aquí Valeria balla diferents balls del flamenc. Tejero, que escriu, dirigeix i interpreta, va deixar bon regust l'any passat als espectadors del Fitag amb l'obra Sin Sabores.

«La meva intenció és que els actors gironins puguin conèixer de prop la cultura andalusa, tòpics a part, i que gaudeixin del sentit de l'humor, les tradicions i els costums familiars reals. No som tan diferents», ha declarat en una entrevista.