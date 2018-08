Entrevista Fragment de l'entrevista publicada al Diari de Girona el 17 de juny de 2009

«L'ofici d'historiador». Així va titular el professor Josep Fontana el seminari que va impartir a la Càtedra Ferrater Mora de la UdG el juny de 2009.

Què li passa a un territori que perd la memòria històrica?

Li mancarà consciència de la riquesa de la pròpia cultura.

Si pogués triar, prefiriria viure en una societat de l'antic règim o ja li va bé el capitalisme actual?

M'agragradaria que aquesta societat on visc fos diferent, però no puc somiar passats ideals, sinó mirar com, amb els altres, puc fer que s'assembli al que m'agradaria.

Què li agradaria?

La major llibertat dins la major igualtat possible.

És optimista?

Si no fem alguna cosa per canviar entre tots, no.

Perdó, acaba de dir que no és optimista?

Hi ha una frase de Gramsci que sempre m'ha servit com a lema: pessimisme de la intel·ligència, optimisme de la voluntat.

Què hem de canviar?

Hem d'aconseguir tenir una democràcia més participativa, no com ara, sense més elements d'intervenció que l'exercici passiu del vot cada quatre anys.

Internet dona veu als exclosos?

Ofereix la possibilitat que les veus dissidents es facin sentir quan no tenen cap capacitat de fer-ho a través dels mitjans convencionals.

Què ha canviat amb la crisi financera i la victòria d'Obama?

Per ara encara res. S'ha pres consciència que les coses no van bé, però entre uns i altres s'han preocupat més de la salut dels bancs que del treball de la gent que s'ha

quedat a l'atur.

L'aplicació del pla de Bolonya limitarà l'accés universal a la Universitat?

El més greu és que la universitat preocupa escassíssimament la major part dels nostres polítics. L'únic que pretenen és que els surti més barata.