Fontana tenia acabat un llibre sobre les transformacions de l' Europa del XVIII a mitjan XIX

L'historiador Josep Fontana, qui va morir aquest dimarts als 86 anys, tenia acabat un llibre sobre les transformacions que succeeixen a Europa entre finals del XVIII i les revolucions liberals de mitjans del XIX. Així ho ha explicat aquest dimecres el també historiador i amic de Fontana Joaquim Albareda, qui ha recalcat que en aquests últims anys "no ha deixat de treballar perquè considerava que havia de ser útil a la societat".

Albareda ha fet aquestes declaracions a la sortida del Tanatori de les Corts on ha tingut lloc la cerimònia de comiat de Fontana. Albareda ha reconegut que no hi ha data concreta de publicació, tot i que ha assegurat que el llibre està acabat i escrit en català. "Espero que el veurem publicat aviat", ha afegit.

Albareda, qui ha parlat també en la cerimònia al tanatori, ha destacat que el futur llibre de Fontana tracta sobre les transformacions que succeeixen a Europa entre finals del XVIII i les mitjans del XIX.

"És un tema que ell havia treballat per Espanya quan era jove: la crisi de l'Antic Règim i la revolució liberal i que ara revisant-se ell mateix amb un utillatge molt més ric tenint en compte les coses que s'han publicat ha reelaborat de nou". Creu que Fontana ha fet "una síntesis que segur que serà de referència".