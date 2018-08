Visa pour l'Image nega pressions de Macron per censurar exposicions sobre l'1 d'octubre

La crisi catalana s'ha instal·lat també al cor del festival Visa pour l'Image, fins al punt que el seu director, Jean-François Leroy, va haver de desmentir dimarts en una presentació davant els mitjans que ell participi de cap sentiment anticatalanista, i va negar que hagi rebut trucades telefòniques del president francès, Emmanuel Macron, fent pressió per censurar possibles exposicions sobre el referèndum de l'1-O.

Diversos mitjans de comunicació francesos s'han fet ressò de la polèmica a les portes de la inauguració dissabte del festival de fotoperiodisme de Perpinyà.

«Dir que jo tinc manca d'interès per Catalunya és una gran bajanada. Hi haurà sis minuts de projecció sobre el cas català dilluns 3 de setembre al Campo santo. És tant com el que dediquem a Gaza!», va declarar Leroy.

El fundador i director del Visa es va mostrar exasperat després que sectors catalanistes l'hagin acusat fins i tot de «donar suport al franquisme» per no incloure cap exposició sobre la crisi catalana, i va voler donar per tancada la polèmica anunciant una projecció de més de 6 minuts la nit inaugural de les projeccions, que és quan hi ha més assistència d'alcaldes.

A més, l'endemà, dimarts dia 4 (de 15 a 17 hores), hi haurà una taula rodona on es tractaran les conseqüències polítiques del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya. Hi participaran periodistes catalans, espanyols i francesos, i també juristes, a l'auditori Charles Trenet al Palau dels Congressos de Perpinyà.



Tres exposicions «amb urnes»

No obstant, Perpinyà acollirà en paral·lel al festival tres exposicions «amb urnes».

Avui s'inaugurarà al Salon Mailly La révolte des urnes, de Carles B. Gorbs i Dolors Gibert. D'altra banda, Visca per la llibertat és una exposició d'un col·lectiu d'una vintena de fotògrafs que vol ser un «complement a Visa pour l'Image». Finalment, la Casa de la Generalitat a Perpinyà organitza a la seva seu 55 Urnes pour la Liberté, que s'inaugurarà el dia 31. Torra hi assistirà, segons L'indépendant.