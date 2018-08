Arrenca l'Acústica, el festival que posa el termòmetre a la música catalana

La Raiz va omplir ahir l'escenari a l'aire lliure de la Rambla en una jornada inaugural del festival Acústica de Figueres, que també va tenir els concerts destacats de Lildami, amb la seva música trap urbana, i Senyor Oca, que va demostrar per què va resultar el guanyador del concurs Sona 9. Amb les seves lletres de dura crítica social i a ritme de rock, ska i hip-hop, els valencians La Raiz van desencadenar la gresca col·lectiva en el concert més esperat de la primera nit d'un festival que arriba a la seva dissetena edició consolidat com el termòmetre que marca la temperatura dels diferents grups de la temporada musical catalana.

«Quisiera saber por qué estoy en esta cárcel metido, tratado como un bandido que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida?», diu a Las miserias de sus crímenes. El veterà Quimi Portet, Banannabeach i Hora de Juglar van ser altres noms de la jornada inaugural d'un festival que espera repetir els 100.000 espectadors d'assistència de les darreres edicions. «L'aposta sense complexos pels artistes del país demostra que es pot dur a terme un festival d'èxit amb una programació amb el 90% d'artistes catalans», declara l'organització en un comunicat. Per avui hi ha anunciades les actuacions de Buhos, Joan Dausà, Juajo Bosk, Mishima, Jair Domínguez Dj, Els Catarres, Pupil·les i Alfred García. L'Acústica ofereix en aquest cap de setmana un espai de Food Trucks, l'Acústica Market i una Fira del Disc, així com una semifinal del concurs Sona 9.