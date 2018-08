Convoquen la XVII edició del Premi Joves Fotògraf(e)s

INSPAI, Centre de la Imatge, adscrit a l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, ha convocat la XVII edició del Premi Joves

Fotògraf(e)s, que té com a objectiu promoure i difondre els treballs fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de l'àmbit territorial de Catalunya. La convocatòria, amb inscripció gratuïta, estarà oberta des del 17 de setembre fins al 26 d'octubre a totes les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys, nascudes en un municipi de Catalunya o que hagin estat empadronades al territori català durant 3 anys com a mínim. Cada participant només pot presentar un projecte fotogràfic, que ha de correspondre a un únic tema (reportatge o tècnica) i no s'acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a 3 anys ni projectes presentats en edicions anteriors. La Diputació de Girona escollirà un projecte fotogràfic entre tots els que es presentin, premiat amb 1.250 euros bruts, i es dotarà dels recursos necessaris perquè sigui exposat, perquè se n'editi un catàleg i perquè l'exposició pugui itinerar.