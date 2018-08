La Fiscalia de París investiga l'actor Gerard Depardieu per «violació i agressió sexual»

La Fiscalia de París investiga l'actor Gerard Depardieu per «violació i agressió sexual» madrid

La Fiscalia de París ha obert una investigació per «violació i agressió sexual» contra l'actor francès Gerard Depardieu, qui «nega rotundament» l'acusació. Segons publicat Le Parisien, la denúncia va ser presentada dilluns 27 d'agost per una actriu i ballarina d'uns vint anys. La denunciant va arribar a la brigada de gendarmeria Lambesc, prop d'Aix-en-Provence, explicant haver patit abusos sexuals en dues ocasions per part de l'actor. Segons el seu relat, els fets van tenir lloc a la casa parisenca de Depardieu el dimarts 7 i el dilluns 13 d'agost.

Així mateix, segons informa el diari, una font de l'arxiu revela que Depardieu «va protegir» el debut d'aquesta actriu donant-li consells per a la seva carrera.

Per la seva banda, l'advocat de l'actor, Hervé Témime, ha dit que Depardieu «nega rotundament haver comès la menor ofensa o el menor fet delictiu» i s'ha mostrat convençut que «aquesta queixa no prosperarà en judicialment».

D'altra banda, la pel·lícula Mi obra maestra, dirigida per Gastón Duprat i coproduïda pel Grup Mediapro, Arco Libre i Televisión Abierta, s'ha presentat al Festival Internacional de Cinema de Venècia en la Secció Oficial (fora de concurs), segons ha comunicat el grup.

El film està protagonitzat pels actors argentins Guillermo Francella i Luis Brandoni. Duprat ha dirigit títols com L'artista, L'home del costat i El ciutadà il·lustre, que va ser reconeguda a la Mostra de Venècia el 2016 amb el premi Copa Volpi al Millor Actor i Goya a Millor Pel·lícula Iberoamericana el 2016, entre altres premis. És, a més, autor del guió al costat d'Andrés Duprat.

Així, per segona vegada, Duprat assisteix al festival on va ser aclamat per la crítica. En aquesta ocasió, amb una comèdia sobre l'amistat. A la première de la pel·lícula van assistir els dos protagonistes, el director i el guionista, a més del productor Jaume Roures.