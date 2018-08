La interculturalitat se cita a Girona amb el festival Fitag

La Diputació de Girona va rebre ahir les 29 companyies de teatre amateur participants al Fitag. Les companyies provenen de deu estats diferents: l'Argentina, Bèlgica, el Brasil, Cuba, Espanya, Itàlia, França, el Marroc, Mèxic i Xile, i durant el festival oferiran un total de 34 espectacles.

L'acte va comptar amb l'assistència de Fermí Santamaria, president accidental de la Diputació de Girona; Carles Ribas, cinquè tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Girona, i Martí Peraferrer, director del festival.

Santamaria va destacar la interculturalitat a què dona peu el Fitag, Ribas va assenyalar que «el teatre amateur no significa no fer bon teatre, sinó no poder-ne viure», i Peraferrer va agrair el suport institucional i també va lloar l'interès de les companyies a participar al festival.

D'altra banda, avui divendres (11 h), a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, es farà la taula rodona La dona a les arts escèniques, més enllà de l'artista. Aquesta iniciativa es una proposta del Festival de Festivales, Escenamateur, integrada en el programa d'activitats del Fitag.