L'Acústica trenca per primera vegada la barrera dels 100.000 espectadors

El festival Acústica de Figueres ha superat per primera vegada en les seves 17 edicions la barrera dels 100.000 espectadors. En total, 108.000 persones han guadit de les actuacions que es repartien en vuit escenaris de la capital alt-empordanesa, el que suposa un creixement del 8% respecte l'any passat.

Les jornades de divendres, dissabte i diumenge han estat igual de multitudinàries que en els anys anteriors, alhora que les actuacions de dijous, entre les quals s'hi incloïen l'artista emergent Lildami, el consolidat Quimi Portet, i La Raiz, que s'acomiada dels escenaris amb la gira Nos volveremos a ver, han aplegat moltes més persones que en les edicions anteriors quan havia estat el dia més fluix.

Precisament el concert dels valencians, juntament amb Love of Lesbian, el concursant d' Operación Triunfo Alfred García, Els Catarres, Joan Dausà, Mishima, Doctor Prats i els navarresos Iseo & Dodosound han estat els concerts més multitudinaris del certamen i han omplert de gom a gom els escenaris de la Rambla i la plaça Catalunya. De fet, Alfred García ja va aplegar un grapat de públic durant les proves de so a la tarda.

A part de Lildami, grups emergents com Senyor Oca, guanyadors del darrer Sona9, Bananna Beach, Serial Killerz, Pupil·les o Paula Valls, han sorprès amb les seves actuacions. Fa disset anys que l'Acústica exerceix d'amfitrió i prescriptor de molts dels grups que triomfen en el futur. Paral·lelament, el nou escenari a la plaça de la Palmera ha permès al públic descobrir sense les aglomeracions habituals propostes d'excel·lència com Joanjo Bosk, Nuria Graham o Judit Neddermann.

Un any més, l'esdeveniment ha comptat amb el 90% d'artistes catalans, en una aposta sense complexes pels artistes del país, i amb la responsabilitat de ser el festival estratègic de pop-rock de Catalunya, distinció que atorga la Generalitat als festivals que excel·leixen i millor representen el gènere al seu país.

Amb tot, l'Acústica ha tornat a reivindicar-se com més que un festival de música. Una vegada més ha fet que el centre urbà de Figueres sigui un gran espai d'oci on els espectadors no només han pogut assistir a concerts sinó que també han omplert a vessar la zona de food trucks, el market, l'Acústica Club o la fira del disc de col·leccionista.



Per a tota la família

L'Acustiqueta, la programació diürna i familiar de l'Acústica es consolida com el festival familiar més multitudinari del país. Els Buhos en família de divendres i les actuacions de Marc Parrot i Eva Armisén, Reggae per Xics dissabte i el clàssic concert per a infants de l'Orquestra Di-Versiones i l'actuació de la nova generació de Macedònia, han omplert Figueres de pares i fills que gaudien, alguns per primera vegada, d'un gran festival en família.