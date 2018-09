Lluís Pasqual: «A les xarxes socials s'ha decidit que he de ser substituït amb urgència per una dona jove»

Lluís Pasqual ha trencat el seu silenci just després de la seva sobtada dimissió al capdavant del Teatre Lliure, influenciada per un estiu convuls amb acusacions de «tracte vexatori» d'una jove actriu i un manifest contrari d'un col·lectiu anomenat Dones i Cultura. «M'he pres un mes i mig per pensar sobre això, per veure-ho amb distància i prendre la decisió que li convingui més al teatre i a mi. Aquesta decisió és que presento la meva dimissió», detalla Pasqual en una entrevista a La Vanguardia. «A les xarxes socials s'ha decidit que he de ser substituït amb urgència, i que qui em substitueixi ha de ser dona i jove. Em sembla impensable que les bases per triar el responsable d'un teatre públic de la mida del Lliure siguin l'edat i el sexe. Ara sembla que és així», lamenta el director teatral, que dona per finalitzada la seva relació amb el Lliure. «S'ha acabat, i els meus compromisos artístics amb aquest, també», puntualitza.

El reconegut director teatral afirma que «la realitat és que hi ha una divisió d'opinions a l'equip humà del teatre. I no puc ser jove ni ser dona ni treballar amb un equip que no estigui plenament compromès amb mi en un projecte». «No sé treballar sense aquesta complicitat, encara que hagi tingut el suport del patronat del teatre», precisa Pasqual. Sobre l'acusació de «tracte vexatori» de la jove actriu, –publicitada a través de Facebook– el dimitit director del Teatre Lliure nega cap incident remarcable. «No va passar res extraordinari que jo pugui recordar, i menys encara d'un assaig de fa quatre anys. Però un missatge de qualsevol, mal gestionat, pot fer molt de mal. Les xarxes socials poden destruir qualsevol reputació», apunta Pasqual, que també carrega contra el manifest del col·lectiu Dones i Cultura.



L'efecte del «procés»

Pasqual no nega que el «procés» hagi pogut influenciar el seu comiat. «Potser per alguns la posició del Lliure davant el procés no estigui gaire clara, perquè sembla que cal estar-hi, tant sí com no, clarament a favor o en contra», reflexiona en veu alta el director teatral. «Vivim instal·lats en la irracionalitat de la resposta immediata, que acostuma a ser de cintura cap a baix, sense reflexió. Cal passar obligatòriament a prendre partit», critica Pasqual. «Així, doncs, no és tan estrany que d'altres puguin veure-hi un interès a eliminar-me per motius ideològics encoberts després d'un suposat maltractament o una suposada correcció política», conclou.