Salvador Sunyer: «Aquest any hi ha un pes important d'espectacles sobre llibertat d'expressió o feminisme» ACN

El director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, descriu la programació del 2018 com un "reflex destil·lat del món on vivim". "Les arts i el teatre no són res més que una mirada cap al món, per això aquest any hi ha un pes importantíssim d'espectacles sobre temes socials com la llibertat d'expressió, el feminisme, el maltractament o l'abús de poder", exposa Sunyer en una entrevista a l'ACN. De fet, en aquesta edició han volgut posar l'accent en la reflexió sobre la llibertat d'expressió, utilitzant la cançó 'Soy rebelde' per a l'espot o encarregant l'espectacle 'Calla, Hamlet, calla' a un col·lectiu d'artistes liderat per Carla Rovira. El director del festival alerta que els atacs a la llibertat d'expressió poden tenir una conseqüència "molt més greu", que és que la por desemboqui en l'autocensura. "Torna a ser el moment de reclamar que en el món artístic no hem de tenir cap límit a dir el que ens sembli", ha afirmat.

La creació artística com a "mirada" cap a la societat. El director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, explica que fruit d'aquest reflexió, la programació d'aquest any arriba carregada de propostes teatrals que giren al voltant de temes com la llibertat d'expressió, el feminisme o la revolució. Des del mateix festival han volgut posar l'accent en un d'aquests debats proposant un muntatge que analitza l'evolució i l'estat actual de la llibertat d'expressió.

Sunyer ha detallat que l'espot del festival parteix de la cançó 'Soy rebelde' del 1971. "Han passat gairebé 50 anys d'aquella cançó que les noies de menys de 16 anys no podien escoltar i no m'hauria imaginat mai que hauria arribat el moment de tornar-nos a plantejar què passa amb la llibertat d'expressió", diu el director del festival. A més, també han encarregat un muntatge a un grup de creadors, liderat per Carla Rovira, que gira al voltant d'aquesta pregunta. "Volíem que fos algú jove, que no tingui cap record d'aquella època, i que reflexioni sobre la llibertat d'expressió avui", ha exposat.

Al costat d'aquesta proposta, n'hi ha d'altres que aborden "tangencialment" el tema, com 'Un enemiga del pueblo' d'Àlex Rigola o 'El color de la llum'. Salvador Sunyer subratlla que els atacs a la llibertat d'expressió provoquen la pitjor de les censures, l'autocensura. "Hi ha gent a qui per dir el que diu se l'empresona o se l'imputa, això provoca por i que no hi hagi la seguretat d'expressar el que es vol", reflexiona el director del festival. Per això, sosté que, a través de la creació artística, ha arribat el moment de "reclamar que el món artístic no tingui cap límit de dir el que es vulgui i com es vulgui".

En paral·lel als muntatges que reflexionen sobre temes de caire col·lectiu, Sunyer desgrana que també hi ha espectacles que se centren en l'individu. "Una cosa que no s'ha d'oblidar mai és que el món està format per persones i que, apart dels problemes socials col·lectius, també hi ha els personals", ha afirmat el director. En aquesta edició del festival hi ha propostes teatrals sobre la família, la parella, l'amor i el desamor, la solitud, el pas de l'edat o el suïcidi.

Coproduccions internacionals

Temporada Alta porta una programació que equilibra les propostes internacionals amb les coproduccions i, també, les creacions catalanes. Salvador Sunyer ha explicat que, en l'àmbit internacional, el festival sempre posa molt interès en què el públic pugui "seguir" les propostes d'alguns artistes concrets. Per això, aquest any tornen a repetir alguns creadors que s'han pogut veure en edicions anteriors com la companyia britànica 1927 que l'any passat va portar el 'Golem' i repeteix enguany amb 'The animals and children took to the streets'. També tornen Alain Platel, aquest cop amb 'Requiem pour L' o Oskaras Korsunovas amb 'Vestuves (casament).

Salvador Sunyer exposa que Temporada Alta aposta amb força, com a línia actual i també de futur, per les coproduccions internacionals. "Som un país molt petit i aquesta és la línia que obre portes perquè els artistes d'aquí surtin a fora i perquè des de fora coneguin la cultura d'aquí", ha detallat.

A banda de potenciar la creació, Sunyer també explora la manera de fer arribar el teatre a més públic i sosté que això passa per l'educació. Per això, ja fa uns anys que el festival està treballant amb escoles i instituts de Girona i Salt perquè els nens i nenes visquin de prop el teatre des de petits.

Futur incert

Temporada Alta treballa la programació a quatre o cinc anys vista. Sunyer ha recordat que el festival ha recorregut la reclamació d'1,4 milions que li fa Hisenda per l'IVA i que això fa que el futur del festival sigui "incert". "Quan contactem amb companyies els hi hem d'explicar la situació, perquè si finalment hem de pagar aquests diners no podrem continuar", ha afegit. Tot i això, afirma que després d'unes primeres setmanes angoixants, han decidit continuar treballant amb la màxima normalitat a l'espera que es resolgui la situació.