El festival Jacophonic programa dos concerts al Memorial Walter Benjamin

La segona edició del festival Jacophonic es durà a terme entre el 16 i el 23 de setembre a Girona, Figueres i Portbou, on s'obrirà el certamen amb dos concerts a l'entorn del Memorial Walter Benjamin.

Com a avançament, a partir de dilluns 10 es podrà visitar una mostra fotogrà?ca de l'artista Jordi Renart a El Cafè de Girona, que recull algunes instantànies de baixistes i contrabaixistes destacats, com Bill Wyman o Javier Colina.

L'acció sonora inaugural a Portbou inclourà l'actuació del baixista i compositor Jordi Gaspar, que oferirà un concert a baix sol a les 12 del migdia, i a les 13 h serà el torn de l'artista sonor Neu(r)on.

La tercera jornada jacophònica transcorrerà al cinema Truffaut de Girona, on es projectaran dos documentals: Jacophonic.doc, dirigit per Ramon Riba, sobre la primera edició del festival, i In the Shadows of Motown, sobre els músics que hi havia darrere del mític segell de Detroit.

Tellus Ensemble, Magalí Datzira i Andreu Zaragoza, Frederic Monino Around Jaco Quartet, The Santiago Acevedo Ensemble, Martín Laportilla & Federico Mazzanti i Figura 4 són altres artistes del festival.

El Sunset Jazz Club i el bar El Cafè de Girona, o el bar de la Cate de Figueres, són alguns dels escenaris del festival dedicat al baixista més influent de tots els temps.