El Milestone Project convida tres dones artistes a pintar grans murals a Girona

El festival d'art urbà contemporani Milestone Project ha convidat tres dones artistes a pintar murals de gran format a façanes de la ciutat de Girona. La mostra arriba a la setena edició fent un homenatge a les artistes i posant en valor el seu talent. Deixaran la seva empremta a la ciutat Andrea Btoy, Milu Correch i Hyuro i desenvoluparan les seves creacions d'art urbà entre l'1 i el 22 de setembre. La primera de les obres que ja comença a prendre forma i que està ubicada al carrer Portalnou, al barri vell, és la de l'artista Andrea Btoy, que fa un homenatge a Antònia Adroher per la seva tasca com a mestre, sindicalista i fundadora del POUM "com a símbol cultural a la memòria històrica contra el feixisme i la dictadura franquista".

