La dansa solidària de Girona en Moviment sorprendrà els vianants en places i carrers

Una conferència sobre dansa i salut donarà el tret de sortida aquest dijous a la primera edició de Girona en moviment, un festival benèfic de dansa que pretén difondre el talent de ballarins de primer nivell i, alhora, recollir fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer a través dels serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona.

El festival neix després d'una primera experiència de dansa solidària que va tenir lloc l'estiu passat, quan l'Oncolliga i el ballarí David Rodríguez van unir esforços per organitzar les gales Ballarins de Girona, junts contra el càncer, al Teatre de Bescanó.

«El reconeixement del públic i del sector ens han animat a fer un pas més enllà i crear aquesta primera edició del festival Girona en Moviment, en la qual comptarem amb ballarins catalans que triomfen fora de les nostres fronteres», ha explicat Rodríguez.

Més enllà dels espectacles benèfics, s'han programat també tallers i cursos intensius de dansa clàssica, contemporània i tai-txí, activitats de ball al carrer i una conferència sobre dansa i salut que obrirà el festival aquest dijous (CaixaForum, 19.00 h) i que anirà a càrrec de Laura Llacuna, doctora en Biomedicina.

En l'apartat de formació, la programació inclou un taller de dansa d'una hora i mitja, per a totes les edats, a càrrec del jove ballarí Marc Balló, actualment membre de la companyia alemanya Landes-theater Detmold, així com diversos cursos intensius agrupats sota el títol Ballem!

Hi haurà un curs intensiu de contemporani per a ballarins a partir de 14 anys, amb la ballarina i coreògrafa Sandra Marín; cursos de clàssic a càrrec dels professors Guillermina Coll i Thierry Deballe, i un curs intensiu de tai-txi, com a dansa meditativa, a càrrec de Gerard Arlandes.

«Per a nosaltres és un gran ho-nor que aquests professionals de primeríssim nivell vulguin participar en el festival de manera desinteressada».

«Això, i el fet que les escoles Contclass i The Classical Ballet School ens cedeixin els espais, ha fet possible que tot el que es reculli amb les inscripcions es destini íntegrament a l'Oncolliga», ha explicat Rodríguez.

El preu del taller de dansa amb el ballarí Marc Balló és de 10 euros i els cursos intensius tenen un preu de 60 euros cadascun.