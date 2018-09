Eduardo Mendoza indaga en la seva pròpia vida per construir una ficció

L'escriptor barceloní Eduardo Mendoza s'ha embarcat en l'escriptura de les seves memòries, enfundades en una trilogia de novel·les, que ha començat amb El rey recibe, protagonitzat pel periodista Rufo Batalla, que «sense ser l'alter ego» de l'autor va viure els mateixos esdeveniments històrics. En la presentació de la novel·la, publicada per Seix Barral, Mendoza va plantejar ahir «no com van ser les coses, que això ja ho expliquen els historiadors, sinó com les va viure el protagonista», que en la seva personalitat i en el seu caràcter recorda al personatge de La verdad sobre el caso Savolta.

El punt de partida és l'encàrrec que rep el jove plomí de cobrir el casament d'un príncep a l'exili amb una bella senyoreta de l'alta societat i que per coincidències i malentesos trava amistat amb el príncep, qui el comanda d'escriure la crònica de la seva peculiar història, cosa que portarà Rufo a Nova York. A la novel·la es reflecteix el procés de canvi de dues ciutats, Nova York i Barcelona.

Encara que la novel·la té elements autobiogràfics, són, adverteix Mendoza, «cronològics, històrics, però no ho són en el protagonista ni en les coses que li passen a ell ni en les persones amb les quals tracta». Remarca l'autor que encara que «no es tracta d'unes memòries disfressades» de novel·la, «parteixen de la mateixa idea que podria haver donat lloc a unes memòries». No obstant això, «per raons d'edat i de trajectòria literària», Mendoza va pensar que «potser havia d'escriure una cosa diferent del que feia, i que havia arribat el moment de canviar de registre». Un motor va portar Mendoza a escriure aquestes memòries en diferit: «deixar constància del que hem viscut, perquè si no ho expliquem nosaltres, ningú ho explicarà. Els historiadors expliquen el que va passar, però com ho van viure les persones, només ho faran els testimonis presencials». Va descartar escriure aquestes vivències en format de memòries, sobretot perquè això l'«avorreix moltíssim» i va ser així com va sorgir «la idea d'escriure una novel·la amb un personatge que hagués viscut moments importants» de la seva vida personal. El rey recibe arrenca amb el seu protagonista en un moment avançat de la seva vida, en els anys 60, i encara que la intenció inicial era que aquest primer volum arribés fins a la mort de Franco el 1975, finalment arriba fins a l'assassinat de Carrero Blanco, el 1973.