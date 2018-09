Maluma: «Una cosa és qui està davant de la càmera i una altra, qui està darrere»

Maluma, un huracà que ha construït cadascun dels girs de la seva breu però exitosa carrera entre «blancs i negres, sense grisos», ultima l'inici de la gira promocional del seu disc F.A.M.E. a Espanya, país on fa només uns dies va arrencar una campanya digital en contra seu per «fomentar el masclisme». «Una cosa és qui està davant de la càmera i una altra, qui està darrere. Aquell és Maluma i aquest és Juan Luis, que és molt familiar. La meva mare i la meva germana van tenir un paper molt important en la meva criança, així que el primer que vaig aprendre va ser a respectar i valorar la dona», ha assegurat el colombià en una entrevista. És un dels temes que més han circulat en els darrers dies a les xarxes socials, i Juan Luis Londoño (Medellín, 1994) no ha evitat respondre a la polèmica que va aixecar la portada del seu senzill Mala mía, en la qual apareix al centre d'un llit envoltat de fèmines seminues. Twitter ràpidament va respondre i des d'Espanya va arrencar una campanya que denunciava, com fa anys amb la cançó 4 Babys, que les seves lletres cosifiquen la dona. «No és que em dolgui, perquè he anat creant un blindatge davant aquests comentaris, però respecto totes les persones que tenen opinions diferents a la meva», comenta, sense poder evitar un somriure quan se li esmenta l'etiqueta que va aplegar cada vegada més detractores i detractors a la xarxa social Twitter, #MejorSolaQueConMaluma. En la seva defensa, el cantant colombià indica que és «dels pocs artistes que s'atreveix a parlar de la realitat que viu la joventut dia a dia» i indica que el fet més important és que els seus temes «tinguin èxit i que la gent els gaudeixi». «Sempre que vulguin que faci aquest tipus de cançons, les seguiré donant», insisteix, abans de deixar clar que també les compon perquè són del seu grat: «No faig res que no m'agradi».



Els valors de la societat

Paradoxalment, Maluma sosté que, «definitivament, sí», la música compleix un paper en la forja de valors a la societat. De fet, posseeix una fundació, El Arte De Los Sueños, que va néixer el 2016 per treballar en comunes de Medellín i atendre «nens molt vulnerables que mai han tingut una oportunitat i que han acabat escollint l'addició a les drogues o el camí de la violència». «El que fem és crear-los una esperança a través del ball i el cant», explica Maluma, que el 7 de novembre celebrarà la primera gala de la fundació de la mà d'Eva Longoria per recaptar fons.

En els seus projectes no només compta amb la col·laboració de l'actriu nord-americana, sinó també amb la d'altres figures de primer nivell, com Madonna, a qui va conèixer en l'última gala dels Vídeo Music Awards de la cadena MTV, i amb qui va tenir oportunitat de «creuar diverses paraules». «Per a mi és una reina. Va ser molt humil i em va dir que seguia la meva carrera. Ara mantenim el contacte. Que una persona tan gran espiritualment i artísticament cregui en mi fa que tots els meus somnis s'elevin i es renovin. Va ser un dels moments més especials de la meva carrera», confessa, esperançat amb un possible duet en el futur: «Seria el més gran que podria passar-me».

En aquella cerimònia de premis va tenir lloc un altre moment ressenyable, el del petó que al final de la seva actuació li va propinar una de les seves ballarines. «Sí, va ser un petó robat», confessa, abans de trencar en una riallada i encongir-se d'espatlles: «La nena va tenir el seu moment».

Abans que ell, altres llatins van cantar en espanyol en aquests premis d'MTV tradicionalment dominats pels músics anglosaxons, Shakira i Alejandro Sanz, una dada que li va recordar el madrileny per les xarxes, després d'una topada prèvia a càrrec d'un vídeo en el qual el colombià semblava burlar-se d'una de les seves cançons. En resposta, l'autor de Mi soledad y yo li va escriure: «Em va emocionar veure-us cantant una cançó meva. Aquella és de fa 25 anys i aquí està, increïble, no? I de tot cor et desitjo que tant de bo d'aquí a 25 anys un company d'èxit del moment pengi un vídeo cantant una cançó teva i et sentis tan agraït a la vida com jo. Una abraçada i visca el respecte i la companyonia».«Soc fanàtic a mort d'Alejandro Sanz, vam tenir oportunitat de parlar fa poc i m'encantaria veure'l, fer-li una abraçada, dir-li que és un dels meus ídols i un dels exemples més grans que tinc en la meva carrera musical», va afirmar Maluma. El passat cap de setmana, Maluma va poder complir un somni amb un altre dels seus ídols, el futbolista del Reial Madrid Sergio Ramos, que el va convidar a seguir des de la seva llotja a l'estadi Santiago Bernabéu el partit que va enfrontar l'equip blanc contra el Leganés. «Soc un fanàtic del futbol. Em va encantar estar allà amb ell i amb altres jugadors, perquè ser futbolista va ser el meu somni i el meu focus de nen», va recordar Maluma, que reunirà una quantitat similar d'espectadors en els quatre concerts que oferirà a Espanya aquests dies.

Després d'actuar ahir a Palència, el músic colombià viatjarà aquest dijous a Madrid (WiZink Center), Màlaga (dia 7, Auditori Municipal Cortijo de Torres), Sevilla (8, Estadi la Cartoixa), València (14, Plaça de Toros) i Barcelona (15, Palau Sant Jordi).