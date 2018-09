Un mural d'Andrea Btoy homenatja Antònia Adroher al Milestone Project

Una pintura mural a l'aire lliure que la reconeguda artista barcelonina Andrea Btoy ja ha començat a pintar al carrer Portal Nou del Barri Vell de Girona retrà homenatge a la mestra i activista gironina Antònia Adroher (1913-2007).

L'obra, un retrat de grans dimensions, vol ser, segons va explicar ahir la mateixa artista, una «reivindicació feminista a través d'un homenatge a Antònia Adroher, que va ser lluitadora antifranquista, una acció que ve a tomb amb la situació política actual».

La setena edició del festival d'art urbà Milestone Project, que es celebra de l'1 al 22 de setembre, ha convidat enguany 3 dones que impregnaran espais de Girona amb tres creacions de gran format: les argentines Milu Correch i Hyuro, l'esmentada Adrea Btoy, a més de la francesa Marine Philhomen Roux, autora del cartell.

Els organitzadors del festival es reserven els llocs de les intervencions artístiques per fer un joc amb els interessats, que ho podran anar descobrint a través de les xarxes socials. El director del Milestone Project, Xevi Masó, va explicar que es van adonar que dels artistes que el festival ha portat fins ara a Girona «el 80% són homes», i per això van decidir dedicar íntegrament el festival del 2018 a les dones artistes.

El tinent d'alcalde Carles Ribas va exposar que per a la ciutat és imprescindible compaginar el patrimoni amb les noves tendències artístiques com l'art urbà.

Per això, va agrair a Btoy que s'hagi avingut a mantenir la paleta de colors adequada per al barri vell. La previsió és que el treball d'Andrea Btoy estigui acabat el 9 de setembre. L'argentina Milu Correch realitzarà la seva obra urbana en un espai de la ciutat que el festival revelarà els propers dies.

Pintarà entre el 10 i el 17 de setembre una creació inspirada en una de les protagonistes d'una llegenda de Girona. Aquesta serà la segona vegada que Milu Correch participa al Milestone Project.

Cal recordar que en la primera edició del festival, l'any 2012, l'artista Erika Il Cane es va inspirar en la llegenda de la Cocollona, aquell monstre que es pot veure a l'Onyar en dies de lluna plena, per pintar una façana que veuen els visitants de la ciutat. Aquesta és una de les 28 grans obres murals que el festival ha llegat fins ara a Girona.

El 15 de setembre, Hyuro començarà a deixar la seva empremta en forma d'obra de gran format en un racó de Girona que els organitzadors donaran a conèixer properament. Així, fins al 22 de setembre, qualsevol persona podrà contemplar com desenvolupa el seu particular homenatge a les dones a través d'una creació d'art urbà.

El paper protagonista de les dones també es reflecteix en l'autoria del cartell. L'artista escollida per crear-lo, Marine Philomen Roux, ha realitzat una exclusiva il·lustració inspirada en el polèmic mite de Pandora, la primera dona creada pels Déus, segons la mitologia grega. El Milestone Project, el Festival d'Art Urbà Contemporani de Girona, va néixer el 2011 amb l'objectiu de connectar la cultura i la societat, sense prejudicis i a partir de la transformació de l'espai públic.



Sense pensament

Masó va explicar que aquest any el Milestone no inclourà l'apartat dedicat al pensament. No hi haurà conferències. Així mateix, el director va informar que l'any vinent està previst traslladar el festival al mes de juliol, coincidint amb el ple estiu.