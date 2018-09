Una obra de misteri de Toc de Teatre obre la nova temporada de L'Ateneu de Celrà

La nova temporada del Teatre L'Ateneu de Celrà inclou 20 propostes variades de teatre, música, dansa, amb una destacada oferta per al públic familiar com a marca de la casa, i la celebració de la tercera edició del Desembrendansa (del 29 de novembre al 2 de desembre).

El primer espectacle tindrà lloc fora del Teatre L'Ateneu, a la Fàbrica modernista de Celrà, amb la proposta Píndoles, microteatre fora del teatre, tres obres de 15 minuts de durada cadascuna (15/9), en el marc dels 20 anys de la Biblioteca Municipal de Celrà.

L'espectacle que inaugurarà temporada a l'edifici de l'Ateneu és Carlota (30/9), dels celranencs Toc de Teatre, una obra de misteri dirigida per David Planas.

Tot seguit, arriba l'humor amb la Cia. Illuminati, que presenten Tenors (6/10). Les rialles continuaran amb Xaropclown i el seu espectacle A l'Atzar (21/10).

Valerie, de la Cia. Logout Teatre (20/10) i El Brindis, obra amb què debuta la Cia. La Gàrgola, dirigida per la Cristina Cervià (14/12), són dues apostes gironines.

Com a propostes musicals hi haurà Juanjo Bosk presentant el disc Camins d'aigua, i Manu Guix, amb el nou treball Després de tot.

Per últim, la Coral Vergelitana oferirà el concert teatralitzat De Solfes i manduques, en el marc de la Fira del Bolet i la Màgia 2018.

Per als més petits de la casa hi ha Hits. Concert per a nadons, i l'obra Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?, dirigida pel membre del Tricicle Paco Mir. La Cia. Baal Dansa oferirà Mira Miró.

El Desembradansa presentarà a l'Animal a l'Esquena un treball de María García Vera i Juan Pablo Miranda, a més de Magí Serra i Los Moñekos, entre altres. Per Nadal hi haurà el Cor Geriona i Els Pastorets.