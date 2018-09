David Ferrer intenta el rècord Guinness de bateria a l'inici de la temporada de La Mirona

David Ferrer va començar ahir dimecres el repte de superar el rècord Guinnes d'hores tocant la bateria, en l'arrencada de la nova temporada de la sala La Mirona de Salt, que aquesta tardor celebrarà el concert 1.500 amb Rosendo.

Actualment el record és de 133 d'hores. Ferrer va intentar aquest repte a l'octubre del 2013 arribant a les 83 hores. Aquesta és una acció que demana l'«alliberament dels presos polítics catalans» i acabarà la nit de l'11 de setembre, diada nacional de Catalunya, quan s'hauria superat el record actual situant-lo en 144 hores. Durant aquests 6 dies, la sala romandrà oberta i es convida a tothom qui vulgui a acompanyar al recordman en el seu objectiu.

Durant tot aquest temps també es podrà veure l'acció a través del Facebook Live de La Mirona.

Pel que fa a la resta de la programació, la sala acollirà grups com Toots and The Maytals, Toundra, Banda Bassotti, Carlos Sadness i serà escenari també del nou projecte d'Adrià Puntí.

El tret de sortida a la temporada de música en viu serà el divendres 14 de setembre amb The Bond Scott Band, banda tribut a AC/DC, i Bigblack Rhino, amb el seu recent estrenat àlbum Thoughts under the skin. Aquest setembre Adrià Puntí presentarà el seu darrer treball Enriu-te'n fins que el cor et digui prou en un esdeveniment doble. El divendres 28 al Teatre de Salt explicarà el procés creatiu del nou àlbum i l'endemà en concert a La Mirona. Quim Marcé, director de La Mirona, ha explicat en un comunicat la visita de bandes llegendàries de l'ska i el reggae com Toots and The Maytals i The Skatalites en el 5è aniversari de l'Alternativa amb Drop Collective, Dr. Ring Ding, Les 100 Grammes de Tètes, The Penguins. Sopa de Cabra actuarà dins La Nit dels Sopa (festival Temporada Alta) celebrant els 30 anys de la primera maqueta.

En els primers grups confirmats per la nova temporada hi ha grups emergents del punk català com Panellet; bandes tribut a Muse i Coldplay i Sangtraït (Noctämbuls); grups metal com Worth, format íntegrament per dones, Shouting Last i Hopgun; els mallorquins Anegats i Suasi i els Electrodomèstics; el grup de rock instrumental Toundra, entre molts altres.