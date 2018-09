La Fundació Dalí participa a Dallas en una exposició amb obres del geni de petit format

La Fundació Gala-Salvador Dalí participa a Dallas (Texas) en una exposició amb quadres del geni de petit format. Es tracta de la primera vegada que una exposició posa el focus en les obres de petites dimensions que Dalí va pintar a partir de la seva admiració per Johannes Vermeer i els pintors de l'escola flamenca. Sota el títol 'Dalí: Poetics of the Small, 1929-1936' i comissariada per Marx Roglán i Shelly Stewart, aplega una vintena de peces provinents del fons propi del museu així com de les col·leccions de la fundació, del Metropolitan Museum of Art i del Dalí Museum de Florida, entre d'altres. La mostra es podrà veure del 9 de setembre al 9 de desembre al Meadows Museum.

La mostra va néixer arran de l'adquisició, l'any 2014, de l´obra 'L'homme poisson' de 1930 de Salvador Dalí per part del Meadows Museum. L'oli va despertar molta curiositat pel seu format reduït i va provocar un estudi tècnic entorn a peces de petites dimensions i específicament del període comprès entre els anys 1929 i 1936. L´exposició se centra en una vintena d'elles i s'acompanya de l'estudi tècnic de nou olis sobre tela, de procedències diverses.

La fundació hi participa amb el préstec de l'obra 'Carretó fantasma' (1933), amb una conferència al novembre a càrrec de la cap de Conservació i Restauració, Irene Civil, i amb l'aportació d'informació tècnica per completar l'estudi de nou obres que ha dut a terme la cap de conservació de Kimbell Art Museum, Claire Barry.

La informació facilitada consta de radiografies, reflectografies infrarojos i macrofotografies digitals d'aquest oli sobre fusta. L'estudi segueix una de les línies de recerca de la fundació que consisteix en la inspecció de les obres a través de diferents llums i tècniques de laboratori per a les quals compten amb la col·laboració d'organismes externs.

Alguns dels resultats d'aquests estudis ja s´han pogut veure en exposicions recents com 'Dalí. Il sogno del Classico', a Pisa, que se centrava en obra de la darrera època, o 'Dalí/Duchamp', que va ser acollida a la Royal Academy de Londres i al Dalí Museum de Florida. Les anàlisis comparatives ajuden a entendre el mètode de treball de l´artista, els materials i tècniques emprats, alhora que permeten documentar i catalogar l'obra daliniana.