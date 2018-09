Temporada Alta ja ha venut gairebé 15.000 entrades

El Festival Temporada Alta, que arrenca el proper 5 d'octubre, ja ha venut gairebé 15.000 entrades de les prop de 50.000 que ha posat a disposició del públic. En concret han estat 14.782, la gran majoria comprades a través d'internet, tot i que des de l'organització destaquen la bona afluència de públic en els punts de venda presencials, que s'han habilitat als teatres municipals de Salt (Gironès) i Girona.

Per tal de poder oferir entrades amb bona visibilitat dels espectacles més sol·licitats, el Festival ha intentat cobrir aquesta demanda el més aviat possible posant a la venda entrades per a quatre noves funcions: L'omissió de la família Coleman, Immortal, El Petit Príncep i Liov. Els espectadors que vulguin assistir en alguna d'aquestes quatre representacions podran comprar la seva entrada a partir d'aquest divendres.

Temporada Alta centrarà la seva 27a edició en projectar "100 mirades diferents sobre temes socials i personals", tal com ha detallat el director del festival, Salvador Sunyer. Entre els temes que es tractaran hi ha la llibertat d'expressió, el feminisme, els límits de la premsa o la protesta sindicalista com a aspectes més socials.

En aquesta línia, Sunyer ha precisat que no es tractaran com a "manifestos polítics", sinó que els muntatges oferiran reflexions i anàlisis "des de la distància" i perspectiva. El festival, però, també compta amb creacions que parlen de sensacions més personals com ara la mort o una obra, 'Uncanny Valley', que planteja la relació entre humans i els robots.

Dels 98 espectacles programats, 58 són d'autoria catalana i una vintena són produccions internacionals provinents de 12 països diferents. El festival, que arrencarà el 5 d'octubre i s'allargarà fins al 10 de desembre, comptarà amb obres com 'Requiem for L' en què el coreògraf Alain Platel explora les diferents dimensions de la mort.