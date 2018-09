Walter Mosley guanya el Premi RBA de Novel·la Policíaca amb 'Traición'

Walter Mosley ha guanyat el Premi RBA de Novel·la Policíaca amb 'Traición', una obra clàssica i alhora compromesa amb la denúncia d'actualitat contra el racisme i els abusos policials en la societat nord-americana.

Presentat sota el pseudònim Joseph T. Parker, el llibre relata la història de Joe King Oliver, un agent de policia de Nova York que, després de passar una temporada al penal de Rikers Island, comença una nova vida exercint de detectiu privat. Quan la seva exdona li confessa en una carta que va participar d'una conspiració per empresonar-lo, Joe decideix emprendre una investigació a la recerca de justícia social. Paral·lelament, RBA també ha anunciat que la seva col·lecció negra s'obrirà a la no ficció.

Mosley, premiat amb 125.000 euros i la publicació de la seva obra, ha explicat que la raó per la qual ha escrit 'Traición' és l'afany de presentar "un personatge que fa el que és correcte" i demostrar així que "podem ser millors", encara que això comporti "un cost". Aquest protagonista, ha revelat l'autor, deu el seu nom a un professor del músic Louis Armstrong.

Un vincle entre la novel·la i el jazz que Mosley ha justificat expressant que aquest gènere musical reflecteix "la correcta interpretació de les complexitats dels problemes de la societat nord-americana".

Conflictes que constitueixen el teló de fons de la seva novel·la i que desperten el seu escepticisme envers l'estructura judicial als Estats Units: "La justícia no té cabuda en el nostre sistema polític i econòmic", ha sentenciat Mosley. I ha afegit a tall d'exemple que "si el teu fill està malalt, però resulta massa car curar-lo, la criatura no està rebent justícia".

Antonio Lozano, membre del jurat del XII Premi RBA de Novel·la Policíaca, ha considerat el guanyador d'aquesta edició com "un dels grans de la novel·la negra nord-americana" i ha pronosticat que l'obra guardonada es convertirà en tot un "clàssic".

D'altra banda, Lorenzo Silva, president del jurat, ha posat en valor "l'enorme habilitat i intel·ligència" amb la qual Mosley presenta els personatges i ha destacat que el punt de partida de la novel·la siguin les desventures del protagonista —i no les seves proeses—, fórmula que segons Silva resulta "infal·lible per guanyar-se el lector en les primeres vint pàgines".

'Traición', que s'obre amb una ferma condemna de la gentrificació d'algunes de les zones de Nova York, descobreix i contraposa les dues cares de la ciutat: la dels barris alts i la de les zones depauperades on regna la delinqüència.

Walter Mosley (Los Ángeles, 1952), escollit 'Grand Master' per l'associació Mystery Writers of America, llueix un palmarès on destaquen els premis Pen USA's Lifetime Achievement Award, el O. Henry Award, el NAACP Image Award i el Grammy. L'autor exhibeix ara també el Premi RBA, atorgat anteriorment a escriptors com Francisco González Ledesma, Andrea Camilleri, Philip Kerr, Michael Connelly, Ian Rankin o Benjamin Black, guanyador de la darrera edició.

La 'Sèrie Negra' de RBA, més que ficció



L'editorial RBA ha anunciat aquest dimecres que obrirà les portes de la seva col·lecció 'Sèrie Negra' a la no-ficció. "El mercat ha canviat i ara ja està preparat per rebre llibres sobre crims explicats des del punt de vista de la investigació periodística o de l'assaig", ha explicat en roda de premsa Antonio Lozano.

Biografies o 'true crimes' són alguns dels gèneres que acollirà ara per primer cop el segell, que ha promès, a part, reduir el nombre de llibres que publica cada mes. "El gènere negre ha entrat en una mecànica abusiva de títols. Ara tot és gènere negre. Tot autor escandinau és bo", ha lamentat Lozano, que ha conclòs expressant la voluntat d'RBA de "potenciar la qualitat" i "no apuntar-se a les modes".