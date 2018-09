Jaume Cabré, Xavier Albertí i Francesc Cassú estrenaran a Girona l'òpera «Llull»

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) estrenarà una òpera contemporània sobre l'escriptor, filòsof i místic Ramon Llull (1232 - 1316).

L'escriptor Jaume Cabré i el director de la cobla La Principal de la Bisbal, Francesc Cassú, són els autors del llibret i la partitura, respectivament, mentre que Xavier Albertí, director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) firma la direcció d'escena.

«Volíem una òpera de gran creativitat argumental i elevada qualitat que fos capaç de portar l'essència de Catalunya i de la Mediterrània, de la nostra cultura i història als diferents pobles del món», va afirmar ahir Josep Lagares, president executiu de Metalquímia i impulsor d'un projecte que va començar a gestar-se el 2004.

Llull, que es podrà trobar en un doble CD, tindrà dues funcions en versió simfònica el 23 i 24 de novembre, dins del festival Temporada Alta, i també està previst que es pugui veure al TNC de Barcelona en una data per concretar.

«El que presentem avui és un somni», va dir Lagares, per al qual aquest és el treball «més ambiciós» de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC).

L'encàrrec a l'escriptor Jaume Cabré i al director de la cobla La Principal de la Bisbal, Francesc Cassú, perquè fessin el llibret i la partitura respectivament es va fer el gener del 2010.

Jaume Cabré va admetre que no va ser fàcil escollir la figura de Llull i va argumentar que és «referent per a moltes coses» i el «primer que va agafar el Mediterrani com a camp de treball».

Cabré va revelar que s'han centrat en la darrera època de Llull i que s'han «inventat» una part de la seva història, com és la relació que va tenir amb la seva filla Magdalena a qui va abandonar, juntament amb la seva dona i l'altre fill, quan tenia trenta anys per emprendre els seus ambiciosos projectes. L'òpera arrenca amb un Llull (interpretat per Roger Padullés) vell i malalt a Gènova, que rep la visita del dominic Nicolau Eimeric que li comunica que Jerusalem ha estat alliberat de l'Islam pels cavallers del Temple.

El protagonista també rep una carta de la filla Magdalena (Marta Mathéu) per avisar-lo de la mort de la mare (Gemma Coma-Alabert) i que trenca tota relació amb ell perquè mai els ha fet de pare.

Al llarg de les dotze escenes, Llull explicarà les aventures i desventures a Jerusalem, on l'intentaran matar, el tancaran a presó i on també es retrobarà amb la seva filla. La durada de l'òpera és d'una hora i quart i inclou un pròleg i dos actes. Francesc Cassú la va definir com una òpera «clara, austera, mediterrània i on per damunt de tot hi prima la melodia».

Va explicar que el que s'estrenarà a l'Auditori de Girona serà una versió simfònica i que , a banda de la SCCC també comptarà amb la Polifònica de Puig-reig, perquè hi ha molta presència de cant coral.

S'està treballant per portar l'obra a la Sala Gran del TNC. «No podem fer de Teatre Liceu però intentarem fer una semiescenificació», va dir el seu director, Xavier Albertí, director escènic de Llull.

El director del Festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, va elogiar el mecenatge cultural que està fent Metalquímia.